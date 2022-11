Zelensky bezoekt heroverde stad Kherson en spreekt Oekraïense troepen toe

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft maandag de Oekraïense troepen in de stad Kherson toegesproken. Het was zijn eerste bezoek aan de Zuid-Oekraïense stad sinds het Russische leger zich daaruit terugtrok.

"We gaan vooruit", zei Zelensky tegen de militairen. De herovering van Kherson is volgens hem het begin van het einde van de oorlog. "We zijn klaar voor vrede, vrede voor ons hele land."

Volgens Zelensky betaalt Oekraïne een "hoge prijs" voor de overwinningen. Hij verwees daarmee naar de vele slachtoffers die in de oorlog zijn gevallen.

Zijn bezoek aan Kherson duurde ongeveer een half uur. Zelensky bedankte de NAVO en andere bondgenoten voor hun steun. Hij stelde ook dat de levering van Amerikaanse HIMARS-raketsystemen een groot verschil heeft gemaakt.

Maandag kwam het eerste humanitaire konvooi van de Verenigde Naties aan in de stad. Naast levensmiddelen bracht het konvooi ook onder meer dekens, lampen en beddengoed.

Omliggende gebied van Kherson is nog altijd onrustig

Kherson telde voor de oorlog zo'n 280.000 inwoners, nu wonen er nog maar ongeveer 80.000 mensen. In de stad is een tekort aan onder meer voedsel, drinkwater, medicijnen en stroom. In de omgeving is het nog altijd onrustig. Voor en na de toespraak waren beschietingen en explosies te horen.

Rusland nam Kherson in het begin van de oorlog in. Moskou trok vorige week zijn militairen uit de stad en het omliggende gebied terug. Eerder hadden de Russen tienduizenden inwoners gedwongen te evacueren. De Oekraïense autoriteiten spraken van deportaties.

Voor Rusland is het verlies van Kherson de grootste nederlaag sinds het begin van het Oekraïense tegenoffensief in augustus. Het Kremlin stelde na het bezoek van Zelensky dat Kherson nog altijd Russisch is. De bezette delen van de gelijknamige regio werden eind september illegaal geannexeerd door Rusland.

