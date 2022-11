Inwoners Kherson over lange Russische bezetting: 'Geen water, wel martelingen'

Inwoners van de regio Kherson vieren uitbundig dat aan acht maanden Russische bezetting een einde is gekomen. In gesprek met journalisten doen ze een boekje open over de Russen, die zich hebben teruggetrokken naar de oostoever van de rivier Dnipro.

In het dorpje Blahodatne vielen inwoners elkaar met tranen van geluk in de armen toen Oekraïense soldaten donderdag arriveerden. In de maanden daarvoor zouden zo'n honderd Russische soldaten er een schrikbewind hebben gevoerd.

Zo'n duizend mensen woonden voorheen in Blahodatne. Daar zijn er nu zo'n zestig van over. De 73-jarige Mykhailo Hodykin is een van hen. Hij vertelt aan persbureau Reuters dat zijn buurman werd doodgeschoten toen hij dronken was en te dicht bij Russische soldaten kwam.

Veel inwoners vertrokken vóór de Russen arriveerden. Maar de Russen zouden ook mensen hebben weggebracht die nooit meer zijn teruggekomen. Achtergebleven huizen werden geplunderd, beweren de inwoners. Mobiele telefoons moesten worden ingeleverd.

De journalisten van Reuters zagen huizen die waren leeggeroofd. Beweringen over neergeschoten inwoners kon het medium niet verifiëren.

0:57 Afspelen knop Oekraïners vieren feest na bevrijding Kherson

Kherson zat zonder water en internet

In provinciehoofdstad Kherson hadden inwoners geen toegang tot water en internet. Daarnaast was er vaak geen elektriciteit, schrijft CNN. Inwoners zeggen in gesprek met de Amerikaanse omroep dat mensen zijn gemarteld en zijn gedeporteerd.

"We waren doodsbang", zegt inwoner Olga. Ook zij beweert dat huizen zijn leeggeroofd door Russische soldaten. "Ze konden elk moment jouw huis binnenvallen."

De bevrijding door Oekraïense soldaten voelt als "de beste dag van haar leven". Toch zijn er zorgen. Zo willen inwoners weten wat er met verdwenen vrienden en familieleden is gebeurd. "We houden rekening met veel doden, maar we weten het simpelweg niet."

Oekraïense soldaten trokken vrijdag Kherson binnen nadat Rusland had aangegeven dat de terugtrekking was voltooid. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky sprak van een "historische dag". Het was de derde keer sinds de Russische invasie op 24 februari begon dat Rusland gedwongen werd om zich uit een regio terug te trekken.

1:50 Afspelen knop Waarom de bevrijding van Kherson zo belangrijk is voor Oekraïne

Eerder

Aanbevolen artikelen