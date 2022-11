Overzicht Oekraïne herovert Kherson | Wagner Group traint bij de grens

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Oekraïense militairen zijn vrijdag zoals verwacht de strategische stad Kherson binnengetrokken. Volgens president Zelensky heeft Oekraïne de controle over de stad weer terug. De Russische Wagner Group zegt Russische burgers te trainen om de grens met Oekraïne te beschermen.

"Oekraïne behaalt nu opnieuw een belangrijke overwinning en bewijst dat wat Rusland ook zegt of doet, Oekraïne zal winnen", twitterde minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba over de herovering van Kherson. Zelensky spreekt van een historische dag. "We keren terug in Kherson", schreef hij op Telegram.

Kuleba postte een video op Twitter waarin volgens hem inwoners van de plaats Bilozerka, een paar kilometer van Kherson, een gigantische poster met de tekst 'Rusland is hier voor altijd' neerhaalden. Op sociale media circuleren filmpjes van zingende en feestvierende Oekraïners op het centrale plein van Kherson. Zelensky deelde beelden van soldaten die lijken samen te komen met inwoners van de stad.

De inname van de strategisch belangrijke stad betekent dat Oekraïne Russische stellingen aan de overkant van de brede rivier kan gaan bombarderen vanuit Kherson. De enige brug in de omgeving is ingestort. Volgens Russische oorlogsbloggers is waarschijnlijk het terugtrekkende Russische leger hiervoor verantwoordelijk.

Derde terugtocht sinds september

De terugtocht is de derde sinds het begin van de invasie op 24 februari. Rusland gaf in het voorjaar een offensief in de regio Kyiv op. In september liet het na militaire tegenslagen in het noordoosten vrijwel de hele regio Kharkiv in de steek.

Volgens het ministerie van Defensie in Moskou zijn er bij de terugtrekking geen verliezen geleden. Oekraïne stelt dat de operatie erg chaotisch verliep en dat veel Russen zijn verdronken. Ook zouden Russische soldaten, al dan niet in burgerkleding, in de stad zijn achtergebleven. Het Oekraïense leger riep hen op zich over te geven.

Russische Wagner Group zegt milities te trainen in grensregio

De Russische Wagner Group zegt burgers te trainen in de regio's die grenzen aan Oekraïne. Volgens de oprichter van de paramilitaire organisatie, Yevgeny Prigozhin, vormen ze nieuwe milities en bouwen ze vestingwerken om de grens te bewaken.

"Wagner zal de bevolking in de grensregio's helpen bij het bouwen van infrastructuur, het trainen en het organiseren van een militie." Prigozhin beweert dat nu al grote groepen mensen "klaarstaan om hun land te verdedigen".

Het zou vooral gaan om de regio's Belgorod en Koersk, die volgens Moskou de laatste maanden regelmatig onder vuur zijn komen te liggen. De Russen beschuldigen het Oekraïense leger van aanvallen op de steden die bij de grens met Kharkiv liggen.

Groep wordt al sinds 2014 beschuldigd van oorlogsmisdaden

Prigozhin gaf in september voor het eerst toe dat Wagner actief is in de oorlog in Oekraïne. De huurlingen zouden daar zitten sinds 2014 en worden al jaren door mensenrechtengroeperingen en de Oekraïense regering beschuldigd van oorlogsmisdaden in het Donetsbekken.

Het privéleger vocht eerder al in Afrika en Latijns-Amerika en zou ook verantwoordelijk zijn voor oorlogsmisdaden in Syrië. Wagner wordt ervan beschuldigd een verlengstuk van de Russische staat te zijn, maar het Kremlin ontkent dat. De paramilitaire groep opende deze maand een hoofdkwartier in Sint-Petersburg.

