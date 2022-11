Rusland zegt dat terugtrekking uit Kherson voltooid is, Oekraïne gelooft dat niet

Rusland zegt dat het de terugtrekking uit de Oekraïense stad Kherson heeft voltooid. Troepen zouden zich gehergroepeerd hebben aan de oostzijde van de rivier Dnipro. Oekraïne vertrouwt de beweringen van het Kremlin niet en zegt dat in dorpen in de buurt van Kherson nog gevochten wordt.

Rusland zegt bovendien dat er geen militair materieel is achtergelaten. Dat is niet waar. Zo weten westerse inlichtingendiensten en Oekraïne zeker dat talloze landmijnen zijn achtergelaten. Volgens president Volodymyr Zelensky moet nog 170.000 vierkante kilometer land gecontroleerd worden op de aanwezigheid van explosieven.

Het verlies van Kherson is een pijnlijke klap voor het Kremlin. Het was de enige provinciale hoofdstad die in Russische handen was na het begin van de invasie in Oekraïne op 24 februari. Ook die locatie moet 8,5 maanden na de start van de Russische invasie worden opgegeven.