Oekraïens leger nadert Kherson en neemt tientallen nabijgelegen dorpen in

Het Oekraïense leger nadert de Zuid-Oekraïense stad Kherson. Rusland zei woensdag dat het vertrok uit de stad, maar Kyiv neemt geen enkel risico. Zo merken Oekraïners dat de Russen bij de terugtrekking tal van landmijnen hebben achtergelaten.

"Zo'n 170.000 vierkante kilometer moet nog worden gecontroleerd op mijnen", zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky donderdagavond. In sommige dorpjes zouden Russen nog weerstand bieden.

In de afgelopen 24 uur zou het Oekraïense leger 41 plaatsen in de buurt van Kherson hebben ingenomen. Zelensky zegt dat de Oekraïense vlag er weer wordt gehesen en dat hij trots is op "de helden die dit mogelijk maakten".