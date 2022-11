Overzicht Rusland sloopt bruggen en legt mijnen bij vertrek uit Kherson

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Russische troepen hebben bij hun terugtrekking uit de Oekraïense stad Kherson meerdere bruggen gesloopt. Ook zijn er waarschijnlijk mijnen gelegd. Ondertussen heeft het Oekraïense leger een tactische stad in de buurt van Kherson heroverd.

Door bruggen te slopen en mijnen te leggen proberen de Russen de opmars van Oekraïne te vertragen. Dat meldt het Britse ministerie van Defensie op basis van inlichtingen. Kherson werd in maart bezet door het Russische leger en is de enige regionale hoofdstad die tijdens de oorlog is veroverd.

Rusland maakte woensdag bekend zijn troepen terug te trekken. Het zou volgens de Russen niet langer mogelijk zijn om de stad te bevoorraden. Volgens de Britten kwam de bevoorrading onder druk door Oekraïense aanvallen op Russische bevoorradingsroutes.

Het Britse ministerie denkt dat de aftocht meerdere dagen zal duren, waarbij de Russen verdedigende posities zullen innemen. Ook zullen ze naar verwachting aanvallen uitvoeren om terugtrekkende troepen te beschermen.

Oekraïne herovert Snihurivka

Oekraïne zegt ondertussen de stad Snihurivka te hebben heroverd. De plaats in de regio Mykolaiv ligt op zo'n 55 kilometer ten noorden van Kherson.

De verovering van Snihurivka is belangrijk voor de controle over een weg die naar Kherson leidt. De Oekraïense legerchef zegt donderdag dat in een periode van 24 uur twaalf plaatsen zijn heroverd. Het gaat om een gebied van meer dan 200 vierkante kilometer.

Oekraïne heeft tot dusver wantrouwend gereageerd op het nieuws over het Russische vertrek. President Volodymyr Zelensky waarschuwt dat het mogelijk om een strategische stap gaat. "De vijand geeft ons geen cadeaus, maakt geen gebaren van goede wil", zei hij woensdag in zijn dagelijkse boodschap aan het Oekraïense volk.

Twee Oekraïense soldaten in de buurt van de heroverde stad. Foto: Reuters

Deportatie Oekraïners mogelijk misdaad tegen de menselijkheid

Dat Rusland inwoners van bezette gebieden uit Oekraïne heeft gedeporteerd, was waarschijnlijk een misdaad tegen de menselijkheid. Amnesty International meldt op basis van gesprekken met Oekraïners dat kinderen werden gescheiden van hun ouders. Dat is in strijd met het internationaal humanitair recht.

De mensenrechtenorganisatie sprak met 88 mensen, grotendeels uit de havenstad Mariupol, over de wijze waarop Russische soldaten mensen vanuit bezette gebieden deporteerden. Burgers werden vanuit regio's als Kharkiv, Luhansk en Kherson naar door Rusland gecontroleerd gebied gebracht.

Oekraïners werden daarbij geselecteerd in zogenoemde filtratiecentra waar ze zouden zijn opgesloten, gemarteld en mishandeld. "Kinderen van hun families scheiden en mensen dwingen honderden kilometers van hun huis te gaan, is eens te meer bewijs van het ernstige leed dat de Russische invasie heeft toegebracht aan Oekraïense burgers", zegt Amnesty-chef Agnès Callamard.

Kinderen zitten in een vernietigd bushokje in Mariupol. Foto: Getty Images

Recordaantal Russen vroeg in oktober asiel aan in Nederland

In oktober vroegen 89 Russen asiel aan in Nederland, meldt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Niet eerder sinds de Russische inval in Oekraïne dienden zoveel mensen uit Rusland hier een asielverzoek in.

Rusland staat op de tiende plaats van herkomstlanden van asielzoekers in oktober. Het gaat bij deze getallen om eerste asielverzoeken. De IND houdt niet bij om welke reden mensen asiel aanvragen in Nederland.

In september riep de president Vladimir Poetin 300.000 reservisten op voor het leger. Dat zijn parttime militairen die naast hun militaire werkzaamheden nog een andere baan hebben. In de dagen na Poetins oproep ontstonden kilometerslange rijen bij de Russische grenzen van Russen die het land uit wilden.

