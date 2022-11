Rusland trekt troepen terug uit Oekraïense stad Kherson

De Russen trekken zich terug uit de strategisch gelegen Oekraïense stad Kherson. De Russische minister van Defensie, Sergei Shoigu, heeft dat bevolen. Moskou vermijdt hiermee een bloedige slag om de stad, die grotendeels wordt omringd door Oekraïense troepen. De Russen begonnen enkele weken geleden al met het deporteren van burgers uit de stad.

De Russische strijdkrachten trekken zich terug naar de beter verdedigbare oostelijke oever van de rivier Dnipro. Kherson ligt op de westoever van die waterweg.

Door een Oekraïense opmars in de afgelopen weken en de vernietiging van bruggen in en nabij de stad, dreigden de Russische troepen in de stad Kherson geïsoleerd te raken. Volgens de Russische generaal Sergey Surovikin was het niet langer mogelijk om de stad te bevoorraden.

Het besluit volgt op de aanhoudende Oekraïense opmars naar Kherson. Eerder deze week werden de inwoners door de Russische troepen gedwongen de stad te verlaten.

Kherson is 'strategische toegangspoort' tot de Krim

Het verlies van de stad is een pijnlijke klap voor het Kremlin. Kherson was de enige provinciale hoofdstad die in Russische handen was na het begin van de invasie in Oekraïne op 24 februari.

Kherson geldt ook als een strategisch belangrijk punt voor de Krim, een gebied dat in 2014 door Rusland werd bezet. Het is de poort tot de enige landbrug naar het schiereiland. De regio Kherson speelt bovendien een belangrijke rol bij de toevoer van vers drinkwater naar de Krim.

De regio Kherson is daarnaast een van de gebieden die afgelopen zomer door Rusland werden geannexeerd, nadat er een schijnreferendum was gehouden. Die annexaties worden niet internationaal erkend en dienden vooral om in Rusland de steun voor de oorlog op te krikken.

