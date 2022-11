Russische bestuurder van bezette Oekraïense regio Kherson omgekomen

Een Russische bestuurder van de bezette Oekraïense regio Kherson is woensdag om het leven gekomen bij een auto-ongeluk, melden Russische staatsmedia. De 45-jarige Kirill Stremousov was daar door de Russen geplaatst om de gouverneur te helpen bij het offensief tegen de Oekraïense troepen.

Stremousov werd twee maanden na de Russische inval in Oekraïne benoemd tot vicegouverneur van Kherson. Hij was een van de prominentste voorstanders van de Russische bezetting. Hij was vooral bekend van zijn agressieve uitspraken op sociale media en de video's die hij maakte van de situatie aan het front.

De gouverneur van de Kherson, Volodymyr Saldo, stelt dat Stremousov is vermoord. Dat is volgens Oekraïense functionarissen niet zeker, want de rapporten zijn niet onafhankelijk geverifieerd. Het is dan ook niet bekend wat de oorzaak van het auto-ongeluk is. Stremousov werd veel gezocht door de Oekraïense politie.

Deze week riep hij de inwoners van Kherson nog op om de stad te verlaten vanwege verwachte aanvallen van het Oekraïense leger. Oekraïense autoriteiten spreken van gewelddadige deportaties.

