De Amerikanen onderhandelen in het geheim met Rusland om de spanningen af te bouwen rond de mogelijke inzet van kernwapens in Oekraïne. Nationaal veiligheidsadviseur Jake Sullivan bevestigt dinsdag dat beide landen 'communicatiekanalen' openhouden na berichtgeving van The Wall Street Journal.

De contacten moeten de kans op een nucleair conflict verminderen. Moskou bracht de afgelopen periode steeds vaker de inzet van kernwapens en zogeheten vuile bommen ter sprake. Het Kremlin beweerde dat Oekraïne de radioactief besmette bommen zou produceren, maar leverde geen bewijs.

Het Internationaal Atoomagentschap heeft die bewering al ontkracht. Er is geen bewijs voor. Kyiv vermoedt dat Rusland met beschuldigingen strooit zodat het zelf de nucleaire wapens kan inzetten.

"We weten wie we tegenover ons aan de onderhandelingstafel hebben", zegt Sullivan. "Maar het is ook in het belang van de Verenigde Staten dat we blijven communiceren."

Kyiv ontvangt luchtverdedigingssystemen

De regering in Kyiv kan ondertussen meer en meer luchtafweergeschut tegemoetzien. Defensieminister Oleksy Reznikov meldde maandag de aankomst van NASAMS- en Aspide-luchtverdedigingssystemen vanuit Noorwegen, Spanje en de Verenigde Staten. Vorige maand ontving het land al Iris-T-verdedigingssystemen vanuit Duitsland. Binnenkort ontvangt Kyiv van Nederland, de VS en Tsjechië nog bijna honderd tanks.

De recente Russische aanvallen met drones en raketten hebben een derde van de Oekraïense elektriciteitscentrales vernietigd, met de winter in aantocht. De regering dringt er bij de bevolking op aan zoveel mogelijk stroom te besparen.

Volgens de autoriteiten in de hoofdstad Kyiv blijft de situatie gespannen, vooral tijdens de piekuren. Zij riepen de inwoners op mee te strijden "aan het energiefront". Eerder noemde Kyiv de Russische aanvallen op de centrales al "energieterreur".