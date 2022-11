Verschillende berichten doen de ronde over de situatie in de zuidelijke havenstad Kherson. De strijd om de Oekraïense stad hangt al wekenlang in de lucht. Russische troepen zouden leegstaande huizen plunderen en de inwoners dwingen te evacueren. Ze zouden zich voorbereiden op grote straatgevechten, melden Oekraïense media maandag.

De bevolking van Kherson van bijna 300.000 inwoners zou met geweld worden gedwongen te evacueren. Moskou zegt dat de inwoners weg worden gestuurd vanwege de veiligheid. Vele duizenden zouden de stad al hebben verlaten.

Mykhailo Podolyak, adviseur van president Volodymyr Zelensky, spreekt van een "gewelddadige deportatie" en verwacht een heftige strijd in de regio. Toch zeggen de Oekraïense troepen zich "niet zomaar uit hun huizen te laten jagen en alles op alles te zetten om het gebied te heroveren". Volgens het leger vermommen de Russen zich in burgerkleding en nemen ze posities in voor hevige straatgevechten. Rusland ontkent de beschuldigingen.

Inwoners van de regio Kherson zaten zondag en maandag door Russische raketaanvallen in kou en duisternis. Ze waren 48 uur lang afgesneden van stroom en water. Beide partijen beschuldigen elkaar van sabotage aan de energie-infrastructuur. Inmiddels heeft een deel van de regio weer stroom.

De strijd om Kherson ligt al weken op de loer

Van de Russische soldaten die de afgelopen tijd zijn gemobiliseerd, zouden er inmiddels 50.000 actief meedoen aan de oorlog tegen Oekraïne. De rest is nog in Russische trainingskampen, zei de Russische president Vladimir Poetin maandag tegen persbureau Interfax.

Een aantal van deze troepen zou aanwezig zijn in Kherson. Oekraïense media spreken van 20.000 Russische troepen die de stad omsingelen. Tegelijkertijd zouden de Oekraïense troepen al enige tijd een tegenoffensief voorbereiden om de stad te heroveren. De strijd om de stad ligt al weken op de loer, maar na de grootschalige evacuaties lijkt die een stukje dichterbij te komen.

Vanwege de strategische ligging aan de rivier de Dnipro, is Kherson voor beide partijen gunstig om in handen te hebben. Vanuit daar is het makkelijker om andere gebieden van Oekraïne in te nemen of terug te veroveren.