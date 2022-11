Steeds meer Oekraïners zitten zonder stroom en stromend water. Het bestuur van hoofdstad Kyiv bereidt daarom een totale evacuatie voor, voor als de gehele stroom uitvalt. Zo'n drie miljoen mensen die nog in de stad wonen, moeten dan hun huizen verlaten.

Kyiv kampte zondag elk uur met wisselende stroomuitval in grote delen van de stad en omliggende regio's. Burgemeester Vitali Klitschko waarschuwt de inwoners dat ze zich deze winter op het ergste moeten voorbereiden.

Als Rusland de energie-infrastructuur van het land blijft aanvallen, zal er mogelijk geen elektriciteit, water of warmte zijn. "We doen er alles aan om dit te voorkomen", zei Klitschko tegen Oekraïense media. "De toekomst van het land en van ieder van ons hangt af van hoe voorbereid we zijn op deze situatie."

Kyiv meldde eerder dat de autoriteiten meer dan duizend verwarmingspunten in kunnen zetten. Dat zijn generatoren die de inwoners moeten beschermen tegen kou als het stadsverwarmingssysteem wordt uitgeschakeld door de aanhoudende Russische bombardementen. Maar dat is waarschijnlijk niet genoeg voor een stad met drie miljoen mensen.

Meerdere gebieden in Oekraïne zonder stroom en water

De afgelopen maand heeft Rusland meerdere Oekraïense energie-infrastructuurdoelwitten geraakt. Dat leidde tot stroomtekorten en stroomstoringen in het hele land. Donderdag zaten zo'n 4,5 miljoen Oekraïners zonder stroom.

De zuidelijke regio Kherson heeft sinds zondag ook geen stroom en water meer. Volgens Rusland heeft het Oekraïense leger de elektriciteitskabels zelf aangevallen.

Het Oekraïense leger is bezig met een opmars in de regio Kherson, die grotendeels bezet is door Rusland. Er zijn zware gevechten, die oprukken naar de gelijknamige stad Kherson.