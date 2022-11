Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Vladimir Poetin benadrukt dat de inwoners van Kherson weg moeten vanwege de naderende veldslag. Berichten vanuit de regio zijn hoopvol voor Oekraïne en vandaag ontvingen zij extra steun vanuit Nederland en de VS: Kyiv kan snel bijna honderd tanks tegemoet zien, gepaard met honderden miljoenen militaire steun.

Allereerst Kherson: daar heeft de Russische president zich voor het eerst uitgesproken voor het verplaatsen van inwoners. Volgens de Russische lezing worden de bewoners vanwege veiligheidsredenen 'geëvacueerd'. Kyiv stelt juist dat Rusland zo veel mogelijk inwoners probeert te deporteren (wat een oorlogsmisdaad is) voordat het de regio definitief moet teruggeven.

Oekraïense troepen rukken gestaag op richting Kherson. Donderdag verschenen er voor het eerst berichten dat Rusland een algehele terugtrekking uit het bezette gebied voorbereid. De Russen zouden zich willen hergroeperen aan de oostelijke kant van de rivier Djnepr. Die speculaties werden gevoed door uitspraken van door Rusland aangestelde functionarissen in het gebied.

Vrijdag was er weinig nieuws vanaf de frontlinie in Kherson. Er was alleen enige onduidelijkheid over het invoeren van een permanente avondklok. Inwoners zouden dan de hele dag hun huis niet mogen verlaten. Aanvankelijk leek die avondklok er te komen, tot de Russische bezettingsmacht dit tegensprak.

Oekraïne kan tanks en andere militaire steun tegemoetzien

Er kwam vooral veel nieuws vanuit andere landen. Zo presenteerden Nederland en de Verenigde Staten grote nieuwe militaire steunpakketten. Beide landen schenken in totaal negentig tanks aan Oekraïne. De eerste tanks moeten volgende maand al arriveren.

Het gaat om "moderne en opgeknapte" T-72-tanks. De militaire voertuigen worden geleverd vanuit Tsjechië, dat zelf ook een financiële bijdrage levert. Nederland en de Verenigde staten betalen elk 45 miljoen euro.

Defensieminister Kajsa Ollongren had vorige maand toegezegd dat Oekraïne nieuwe militaire steun kon verwachten. Die belofte lost zij nu in. Het gehele militaire steunpakket is 120 miljoen euro waard, maar Ollongren meldt niet waar de overige 75 miljoen euro voor bestemd is. Nederland leverde in totaal al voor ruim 350 miljoen euro aan militaire steun.

NAVO-lidstaten proberen al langer extra wapens voor Oekraïne bij elkaar te sprokkelen. In oktober meldde de organisatie dat eigen wapenvoorraden slinken door constante wapenleveringen. Daarom wordt ook elders militair materiaal ingekocht.

Het steunpakket van de Verenigde Staten bevat in totaal 400 miljoen dollar aan militaire steun. De VS levert naast de tanks ook moderne luchtafweerrakketten. Volgens deskundigen gaat het om betere wapens dan de Stinger-luchtdoelraketten die momenteel in grote voorraden geleverd worden aan Kyiv.

Opnieuw miljoenen Oekraïners zonder stroom

Oekraïne heeft dringend behoefte aan luchtafweergeschut door aanhoudende Russische bombardementen. Donderdagavond zaten liefst 4,5 miljoen inwoners zonder stroom, zei president Volodymyr Zelensky. Het was onder meer donker in hoofdstad Kyiv en tien andere regio's.

Zelensky spreekt van "energieterrorisme". "Het toont de zwakte van onze vijand. Ze kunnen ons niet verslaan op het slagveld en dus proberen ze onze mensen op deze manier te breken", aldus de president.

Rusland heeft de afgelopen weken zijn raket- en droneaanvallen op het buurland opgevoerd, nadat Moskou de Oekraïense regering had beschuldigd van een explosie op de Krimbrug. De Oekraïense energievoorziening is vaak het doelwit geweest.