Ongeveer 4,5 miljoen Oekraïners zaten donderdagavond zonder stroom als gevolg van Russische aanvallen. Dat zegt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in een videoboodschap. Het gaat om de hoofdstad Kyiv en tien andere regio's.

"Dat Rusland zijn toevlucht neemt tot energieterrorisme toont de zwakte van onze vijand. Ze kunnen Oekraïne niet verslaan op het slagveld en dus proberen ze onze mensen nu op deze manier te breken", zegt Zelensky. Hij dringt er bij plaatselijke autoriteiten op aan spaarzaam om te gaan met energie.

Rusland heeft de afgelopen weken zijn raket- en droneaanvallen op het buurland opgevoerd, nadat Moskou de Oekraïense regering had beschuldigd van een explosie op de Krimbrug. De Oekraïense energievoorziening is vaak het doelwit geweest.

G7-landen sturen extra hulp

Een groep rijke landen, verenigd in de G7, kwam donderdag bijeen om extra hulp voor Oekraïne te bespreken. "We zullen het de komende wintermaanden niet toestaan ​​dat mensen sterven door honger of kou als gevolg van de meedogenloze tactieken van de Russische president", zei de Duitse buitenlandminister Annalena Baerbock.

Inmiddels is meer dan 40 procent van de Oekraïense energie-infrastructuur beschadigd. Daarom stuurt Duitsland onder meer honderd extra stroomgeneratoren. Ook de andere G7-landen hebben hulp toegezegd.