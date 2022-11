Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Volgens westerse veiligheidskringen bereidt Rusland zich voor op een terugtrekking uit de bezette Oekraïense regio Kherson. Daarnaast wakkert Russische desinformatie volgens de EU antisemitisme aan. Verder is de Oekraïense kerncentrale bij Zaporizhzhia opnieuw losgekoppeld van het elektriciteitsnet.

De Russen hebben misschien besloten dat "de stad het gevecht niet waard is", zei een hoge westerse regeringsfunctionaris donderdag. Toch is het altijd mogelijk dat de militaire leiding op korte termijn van gedachten verandert, ook al wijst alles momenteel op een terugtrekking, aldus de topmedewerker.

De Oekraïense troepen rukken gestaag op richting Kherson. De Russische militairen zouden zich terugtrekken in het oostelijke gedeelte, aan de overkant van de rivier Djnepr.

De Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin zei donderdag dat Oekraïense troepen de stad Kherson in kunnen nemen. "Maar het belangrijkste is dat Oekraïners geloven dat ze daartoe in staat zijn", zei hij.

158 De winter komt eraan: wat betekent dat voor de oorlog in Oekraïne?

Meer haatzaaiende berichten over Joden sinds invasie

Sinds de Russische invasie van Oekraïne eind februari is het aantal haatzaaiende berichten over Joden op het internet sterk toegenomen. Dat meldt het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) donderdag.

Nepnieuws en desinformatie voeden antisemitisme, zegt het in Wenen gevestigde EU-agentschap. Zo rechtvaardigt Rusland zijn agressie tegen Oekraïne door termen als "nazi" en "genocide" te misbruiken.

Volgens het FRA worden Joodse gemeenschappen in heel Europa "diep getroffen" door online haat en desinformatie rond de invasie.

Kerncentrale Zaporizhzhia weer zonder stroom

De Oekraïense kerncentrale bij Zaporizhzhia is opnieuw losgekoppeld van het elektriciteitsnet. De laatste hoogspanningskabels zijn beschadigd door Russische beschietingen, meldt het Oekraïense staatsbedrijf Energoatom.

Volgens Energoatom is de centrale voor de stroomvoorziening nu afhankelijk van dieselgeneratoren. De energiecentrale heeft nog genoeg brandstof om de generatoren vijftien dagen te laten draaien. Uit voorzorg is een deel van de fabriek uitgeschakeld.

Locatie kerncentrale

VN-atoomwaakhond vindt geen vuile bom in Oekraïne

De nucleaire waakhond van de VN (IAEA) heeft in Oekraïne geen aanwijzingen gevonden voor nucleaire activiteiten of materialen die duiden op de productie van een zogenoemde vuile bom. Rusland heeft Oekraïne daar herhaaldelijk van beschuldigd, waarop Kyiv de IAEA vroeg onderzoek te doen.

Inspectieteams van de waakhond onderzochten drie locaties, maar vonden niets bijzonders. De Russische beschuldiging leidde vooral in westerse landen tot zorgen dat Rusland mogelijk zelf van plan is een vuile bom in te zetten. Een vuile bom is een explosief dat, eenmaal ontploft, een radioactieve stof verspreidt.

Bulgarije is om en gaat Oekraïne helpen

Ruim acht maanden na het begin van de Russische oorlog tegen Oekraïne gaat nu ook Bulgarije militaire hulp bieden aan het aangevallen land. Ondanks hardnekkig verzet van pro-Russische partijen en de Bulgaarse president toonde zich een grote meerderheid van het parlement voorstander.

Met de stap sluit Bulgarije, dat lid is van de Europese Unie en de NAVO, zich aan bij de militaire steun van andere EU- en NAVO-landen. Hongarije is nu de enige EU-staat die weigert.

Volg dit onderwerp Volgen Krijg een melding bij nieuws rond de situatie in Oekraïne.

Rusland en Oekraïne wisselen 214 gevangenen uit

Rusland en Oekraïne wisselen donderdag elk 107 strijders uit in een nieuwe gevangenenruil. Denis Pushilin, de leider van de door Rusland gecontroleerde delen van de Oekraïense regio Donetsk, meldde dat via berichtendienst Telegram.

Van de militairen die Oekraïne vrijlaat, komen er 65 uit Donetsk en de naburige regio Luhansk, zegt Pushilin. Afgelopen weekend wisselden de oorlogvoerende partijen ieder vijftig gevangenen uit. Eerder in oktober betrof het een ruil van ruim honderd vrouwelijke gevangenen.