De Oekraïense hoofdstad Kyiv krijgt meer dan duizend verwarmingspunten. Generatoren zorgen op die plekken voor warmte. De verwarmingspunten moeten inwoners beschermen tegen kou als het stadsverwarmingssysteem wordt uitgeschakeld door de aanhoudende Russische bombardementen.

"In het ergste geval is er helemaal geen elektriciteit, water of stadsverwarming meer", schrijft burgemeester Vitali Klitschko op Telegram. "Voor die situatie bereiden we meer dan duizend verwarmingspunten in onze stad voor."

Maandag kwamen delen van Kyiv zonder water en elektriciteit te zitten na nieuwe Russische aanvallen. Inmiddels zijn water- en stroomvoorzieningen er grotendeels hersteld, maar Klitschko waarschuwde dinsdag nog dat de stroom soms nog uitgeschakeld zal worden.

De hoofdstad kampt met aanzienlijke tekorten in de stroomvoorziening door de schade die Russische raketten hebben aangericht. Zo'n zestienduizend huishoudens zouden nog altijd geen elektriciteit hebben. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Dmytro Kuleba, houdt er rekening mee dat dit nog twee weken het geval zal zijn.

Rusland heeft de afgelopen weken zijn raket- en droneaanvallen op het buurland opgevoerd, nadat Moskou de Oekraïense regering had beschuldigd van een explosie op de Krimbrug. De Oekraïense energievoorziening is vaak het doelwit geweest.