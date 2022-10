Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: in heel Oekraïne zijn grote steden maandagochtend opnieuw geraakt door Russische raketaanvallen. Ook kwamen delen van hoofdstad Kyiv zonder elektriciteit en water te zitten.

Naast Kyiv werden maandagochtend verschillende steden in het zuiden, oosten en westen van het land beschoten met raketten. Volgens het Oekraïense leger hebben de Russen minstens vijftig kruisraketten afgevuurd. De meeste konden worden onderschept, maar enkele troffen doel.

In Kyiv werden zeker twee explosies gemeld. Onder meer een elektriciteitscentrale werd zwaar getroffen. Volgens burgemeester Vitali Klitschko zaten maandagavond nog 270.000 huizen zonder stroom en vier op de tien inwoners zonder water. Daardoor ontstonden lange rijen voor diverse centrale watertappunten in de stad.

Ook werden raketten afgeschoten in het zuidelijke Dnipro en Zaporizhzhia en in het westelijke Lviv. Onder meer een energiecentrale in Zaporizhzhia was een doelwit. In Kharkiv, de op een na grootste stad van het land, zou kritieke infrastructuur zijn geraakt.

49 Tientallen explosies in Oekraïne door Russische raketaanvallen

Graanschepen vertrokken uit Oekraïense havens

Zeker twaalf schepen met graan zijn maandag vertrokken uit Oekraïense havens. Ze hadden in totaal ruim 350.000 ton aan graan en andere landbouwproducten aan boord.

Volgens een woordvoerder van de autoriteiten in havenstad Odesa zullen de schepen de Zwarte Zee oversteken. Een VN-vertegenwoordiger riep op tot een veilige doortocht. De vaartuigen mogen niet als militair doelwit gezien worden. Het is onduidelijk of de boten op hun bestemming kunnen aankomen.

Eind juli sloten Oekraïne en Rusland, na bemiddeling van Turkije, een overeenkomst met de VN over het vervoer van graan. Rusland trok zich zaterdag terug uit die overeenkomst. Daardoor is graan bijna 6 procent duurder geworden.

Russische reservisten uitgerust met oude geweren

Rusland stuurde reservisten de afgelopen weken vaak zonder goede uitrusting naar het front in Oekraïne. Dat zegt het Britse ministerie van Defensie. Uit beelden kan volgens het departement worden opgemaakt dat reservisten vaak zijn voorzien van geweren van het type AKM, "een wapen dat in 1959 voor het eerst in gebruik is genomen".

Reservisten gebruiken volgens de Britten vaak andere geweren dan Russische beroepsmilitairen. Dat betekent dat hun bevoorrading een nieuw hoofdpijndossier kan worden voor de Russische strijdkrachten. "Er moeten twee soorten munitie voor vuurwapens naar posities aan de frontlinie worden gestuurd, in plaats van één soort munitie."

Rusland kondigde in september aan dat 300.000 reservisten gemobiliseerd zouden worden voor de strijd in Oekraïne. Veel jongemannen besloten Rusland te ontvluchten omdat ze niet in dienst wilden. Rusland zei afgelopen vrijdag dat de mobilisatie is afgerond.

Noorwegen verhoogt militair dreigingsniveau

Noorwegen verhoogt het militaire alarmniveau. Het leger staat vanaf dinsdag op een hoger niveau van paraatheid. Het is een reactie op de Russische invasie in Oekraïne.

Volgens de Noorse regering zijn er geen concrete bedreigingen tegen Noorwegen. Maar volgens de Noorse generaal Erik Kristoffersen gaat het om een optelsom van "onzekerheden", die tot die beslissing hebben geleid.

Hij noemde onder meer de Russische mobilisatie, de opgeblazen Nord Stream-pijpleiding in de Oostzee en de verhoogde activiteit van drones boven boorplatforms in de Noordzee.