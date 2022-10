Enkele schepen met graan zijn maandag vertrokken uit Oekraïense havens. Het is onduidelijk of ze op hun bestemming kunnen aankomen. Rusland stapte afgelopen week uit de graandeal met Oekraïne en de Verenigde Naties.

Zeker twaalf schepen zijn maandag uit Oekraïense havens gevaren. Ze hebben in totaal ruim 350.000 ton aan graan en andere landbouwproducten aan boord.

Volgens een woordvoerder van de autoriteiten in Odesa, een van de Oekraïense havensteden, zullen de schepen de Zwarte Zee oversteken. Een VN-vertegenwoordiger riep op tot een veilige doortocht. De vaartuigen mogen niet als militair doelwit gezien worden.

Eind juli sloten Oekraïne en Rusland, na bemiddeling van Turkije, een overeenkomst met de VN over het vervoer van graan. Rusland trok zich zaterdag terug uit die overeenkomst.

Door de Russische terugtrekking dreigt de wereldwijde handel in graan grotendeels stil te vallen. Dat zou tot voedseltekorten en zelfs honger kunnen leiden. Oekraïne is een van de grootste graanexporteurs ter wereld. Door de beslissing van Rusland steeg de graanprijs al flink.

De VN, Turkije en Oekraïne werden het eerder op zondag eens over het laten uitvaren van zestien graanschepen die zich in Turkse wateren bevinden. De betrokken partijen hopen zo de export van Oekraïens graan over de Zwarte Zee weer op gang te brengen.