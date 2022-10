In heel Oekraïne zijn grote steden maandagochtend opnieuw geraakt door Russische raketaanvallen. Onder meer hoofdstad Kyiv werd beschoten. Ook in het zuiden, oosten en westen werden steden geraakt door raketten.

Volgens het Oekraïense leger hebben de Russen minstens vijftig kruisraketten afgevuurd. De meeste konden worden onderschept, maar enkele troffen doel.

In Kyiv werden zeker twee explosies gemeld. Delen van de Oekraïense hoofdstad zitten zonder elektriciteit en water, meldt burgemeester Vitali Klitschko. Een elektriciteitscentrale die 350.000 woningen van elektriciteit voorziet, werd zwaar getroffen. Medewerkers proberen de centrale en de stroomtoevoer te repareren.

Burgemeester Ihor Terekhov van Kharkiv, de op een na grootste stad van het land, zegt dat de "kritieke infrastructuur" is geraakt. Ook werden raketten afgeschoten in het zuidelijke Dnipro en Zaporizhzhia en in het westelijke Lviv. Onder meer een energiecentrale in Zaporizhzhia was een doelwit.

De Oekraïense buitenlandminister Dmitro Kuleba reageerde woedend op de jongste aanvallen. "In plaats van te vechten op het slagveld, vecht Rusland tegen burgers. Rechtvaardig deze aanvallen niet door ze een reactie te noemen. Rusland doet dit omdat het nog steeds de raketten en de wil heeft om Oekraïners te doden", twitterde hij. Kyiv verwijt Moskou "energieterreur" tegen de bevolking.

Rusland heeft de afgelopen weken zijn raket- en droneaanvallen op het buurland opgevoerd, nadat Moskou de Oekraïense regering had beschuldigd van een fatale explosie op de Krimbrug. De Oekraïense energievoorziening is vaak het doelwit geweest.