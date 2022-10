Defensie-expert Ko Colijn voorziet Nederlanders al bijna vijftig jaar van duiding bij gewapende conflicten. Voor NU.nl volgt hij de strijd in Oekraïne en geeft hij antwoord op onze (en jullie) vragen. Dit keer bespreekt hij de rol van Israël. Dat land hanteert een eigen beleid als het gaat om de oorlog in Oekraïne.

Israël is niet voor de Russische invasie in Oekraïne. Het land is ronduit tegen, getuige de twee stemmingen in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in maart en oktober. Maar Israël wil de Russen ook niet in de gordijnen jagen.

Oekraïne zou een Israëlisch luchtverdedigingssysteem goed kunnen gebruiken. Maar Israël speelt hard to get en levert niet onmiddellijk en rechtstreeks.

In de eerste plaats zou Israël best Iran een lesje willen leren. Zeker nu Rusland enig verwoestend succes heeft met haastig in Iran gekochte drones. Dat kan Israël best, zoals het land tien jaar geleden al deed met de verdachte uraniumfabriek in Natanz. Er zijn veel andere acties op Iraanse bodem geweest. Maar die sabotageacties moeten in Israëlische ogen wel echt nodig zijn en vooral de Israëlische veiligheid dienen.

Daar komt bij dat Israël denkt dat Rusland in ruil voor de Iraanse drones de terugkeer van een door de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump opgezegd atoomakkoord tegenwerkt. Dat proces ligt nu inderdaad stil. Israël is fel tegen zo'n akkoord, dus hier hebben Iran, Israël en Rusland vreemd genoeg dezelfde belangen.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky ging nog een stap verder. Volgens hem zou Rusland in ruil voor die drones het Iraanse kernprogramma helpen. Rusland heeft sinds eind februari 4.500 raketten verbruikt en is er nu bijna doorheen. Dus is het uitkijken naar goedkope drones, die het land blijkbaar zelf niet (meer) heeft.

Israël maakt afspraken met Rusland

Kort na de Russische invasie vloog de Israëlische premier Naftali Bennett naar het Kremlin om met de Russen een afspraak te maken. In ruil voor Israëlische neutraliteit laat Rusland Israëlische gevechtsvliegtuigen hun gang gaan in Syrië. Die vallen daar Iraniërs aan.

Naar verluidt heeft Israël ook de weg bereid voor een Amerikaans-Russisch overleg om onbedoelde confrontaties boven Oekraïne te vermijden.

Israël heeft ook een ander motief om er niet met gestrekt been in te gaan. De Russische annexaties van delen van Oekraïne kunnen natuurlijk niet, maar Israëlische annexaties van stukken Westbank en Golanhoogte dan ook niet. Beide annexaties zijn in strijd met het internationale recht. Het zou dus pijnlijk zijn om dat juridische argument in stelling te brengen.

Oekraïne vraagt Israël om wapens

Oekraïne vraagt Israël al sinds begin september om wapens. Er wordt vooral gevraagd om de Iron Dome-luchtafweer, omdat Oekraïne de Iraanse drones al zag komen. Israël zei 'nee', maar zei ook dat het wel inlichtingen zou kunnen geven. Sindsdien is het een herhaald trekken en duwen geweest.

Na wat Amerikaanse massage stemde de Israëlische president Isaac Herzog tijdens een theevisite op 26 oktober bij Joe Biden ermee in. Israël zou informatie over de Shahed-136-drones delen met Oekraïne. Er waren 'overeenkomsten' tussen Iraanse proeven met die drone en het oorlogsgebruik door de Russen in Oekraïne. Die waren in 2021 opgemerkt door de Israëlische inlichtingendienst.

Er was door zowel Israël als de VS wat water bij de wijn gedaan. Israël deed water bij de wijn omdat het Iron Dome zelf nodig heeft tegen Palestijnse raketten. Bovendien is het van Amerikaanse dollars en technologie (Raytheon) afhankelijk. De VS deed water bij de wijn omdat het de grootste wapendonor van Oekraïne is, maar het beste afweersysteem (Patriot) ontbreekt.

Al levert Israël dan rechtstreeks geen wapentuig, via-via kan het natuurlijk ook. Een voorbeeld: verkenningsvliegtuigen die drones van het type Heron opsporen. Duitsland is hier als 'huurder' van Israëlische wapens het tussenstation en draagt het politieke risico.

Veel mensen van Russische afkomst in Israël

Dan is er nog het effect van de Russische diaspora. Een vijfde van de Israëlische bevolking is van Russische afkomst. Israël is een populair toevluchtsoord, vooral na Poetins mobilisatie.

Rusland dreigt het Joods Agentschap in onder meer Moskou te sluiten. Dat zou 'onpatriottische' boodschappen verspreiden. Die zaak is nu onder de rechter. Niet het geschiktste moment voor Israël om nu erg anti-Russisch te zijn, zegt premier Yair Lapid.

Kortom: Israël is tegen Rusland, maar met de handrem erop.