De Oekraïense graanexport over de Zwarte Zee ligt weer helemaal stil, omdat Rusland zich zaterdag heeft teruggetrokken uit de graandeal. Meer dan tien schepen liggen zondag te wachten tot ze weer kunnen varen, meldt het Turkse coördinatiecentrum van de overeenkomst.

Het centrum in Turkije is aangesteld om een oogje in het zeil te houden. Het coördineert alle schepen die graan vervoeren over de Zwarte Zee.

Rusland schortte de graandeal op, omdat Oekraïne zaterdag aanvallen zou hebben uitgevoerd op schepen nabij havenstad Sebastopol op de Krim. Het zou volgens Rusland gaan om een droneaanval op marineschepen die betrokken waren bij de graandeal.

Tot er een nieuwe overeenkomst is gesloten, varen er volgens het Turkse coördinatiecentrum waarschijnlijk geen schepen. De Verenigde Naties vrezen een ernstige voedselcrisis als er geen graan naar grote delen van de wereld wordt vervoerd.

Rusland en Oekraïne kwamen afgelopen zomer tot een akkoord om weer graan uit te voeren. Door het akkoord dat op 22 juli werd ondertekend, kon al 9 miljoen ton Oekraïens graan worden geëxporteerd. De deal zou oorspronkelijk tot in ieder geval 19 november duren. De VN hoopte op verlenging van de deal.

De VN wilde met de graandeal de acute hongersnood in Afrika en Azië aanpakken. Ook zou het akkoord moeten zorgen voor dalende voedselprijzen.