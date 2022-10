Het mobiliseren van reservisten in Rusland voor de oorlog in Oekraïne is afgerond, zei de Russische defensieminister Sergei Shoigu vrijdag tijdens een gesprek met de Russische president Vladimir Poetin. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky maakte bekend dat door de Russische aanvallen ongeveer vier miljoen mensen in Oekraïne zonder stroom zitten.

Volgens Shoigu zijn 82.000 reservisten naar Oekraïne gestuurd om de daar aanwezige eenheden van het Russische leger te versterken. De overige 218.000 ondergaan nog een gevechtstraining, zei hij.

Volgens Shoigu zijn er geen plannen om in de toekomst extra reservisten op te roepen voor de "speciale militaire operatie", zoals Russen de oorlog in Oekraïne noemen. De rekrutering van vrijwilligers en beroepssoldaten zou nog wel in volle gang zijn.

Het is niet bekend of de aankondiging betekent dat Russische reservisten inderdaad geen oproep meer hoeven te verwachten. Ook moet je de genoemde aantallen met een flinke korrel zout nemen, want het Kremlin geldt op dat vlak als zeer onbetrouwbaar.

Oekraïne betwijfelt of Rusland nu genoeg manschappen onder de wapenen heeft om te compenseren voor de slechte prestaties van het Russische leger in het binnengevallen buurland.

De mobilisatie in Rusland verliep de afgelopen weken erg chaotisch, net als de training van de nieuwe troepen. Russische reservisten laten vaak weten dat ze weinig training of uitrusting krijgen en geen fatsoenlijk onderdak en voedsel hebben.

Daarnaast kampt Rusland met reservisten die het leger niet in willen. Sommigen vertrekken naar het buitenland of verstoppen zich voor de autoriteiten om te voorkomen dat ze naar Oekraïne worden gestuurd.

Rusland voltooit verplaatsing van Oekraïners in Kherson

In de Zuid-Oekraïense stad Kherson is volgens de Russen een nieuwe strijd met de Oekraïners aanstaande. De verplaatsing van tienduizenden burgers in die regio is voltooid, zei een door de bezetter geïnstalleerde bestuurder vrijdag.

Volgens Oekraïne worden burgers gedwongen te vertrekken naar andere gebieden die onder Russische controle staan. Het land spreekt van deportaties.

Kherson is een van de vier deels bezette regio's die Rusland vorige maand illegaal annexeerde. De Krim werd in 2014 al ingelijfd.

Het tegenoffensief in het zuiden van het land wordt volgens Kyiv bemoeilijkt door het landschap en het slechte weer. Daardoor is het daar lastiger om gebieden te heroveren dan in het noorden.

Russische aanvallen treffen stroomvoorziening Oekraïense burgers

Volgens president Zelensky zitten als gevolg van Russische luchtaanvallen ongeveer vier miljoen mensen in Oekraïne zonder stroom. Alles wordt in het werk gesteld om de problemen zo snel mogelijk op te lossen, zei hij vrijdag in zijn dagelijkse toespraak.

De laatste weken bestookt Rusland zijn buurland nagenoeg dagelijks met raketten en drones. De aanvallen zijn vooral op de (energie)infrastructuur gericht. Daardoor heeft Oekraïne minder capaciteit om stroom op te wekken en is in sommige gebieden de elektriciteit uitgevallen.