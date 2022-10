Oorlogsverslaggever Hans Jaap Melissen vertelt voor NU.nl het verhaal van de mensen achter de oorlog in Oekraïne. Vandaag vanuit Kharkiv, waar hij op zoek ging naar de vader die de hand van zijn overleden dertienjarige zoontje vast bleef houden na een aanslag van de Russen.

Het is een foto die dwars door je ziel snijdt. Een van de meest indrukwekkende foto's van deze oorlog.

De vader die de hand van zijn dode zoon van dertien blijft vasthouden op straat in Kharkiv. De vader die de hand van zijn dode zoon van dertien blijft vasthouden op straat in Kharkiv. Foto: Getty Images

Een hulpverlener probeert de man te troosten, zo bleek op een andere foto. Maar er was geen troost. Het meest verschrikkelijke wat een ouder kan overkomen was hier gebeurd.

Zelf was ik net weg uit Kharkiv toen deze foto, op 20 juli 2022, werd genomen. Misschien liet hij mij daarom niet meer los. Maar waarschijnlijker was het omdat ik zelf vader ben.

Ik besloot onlangs, terug in Kharkiv, op zoek te gaan naar die vader. Met als opdracht aan mijn tolk zeker niet aan te dringen, als de familie niets met de pers te maken wilde hebben.

Volg de verhalen van Hans Jaap Volgen Ontvang een melding bij nieuwe artikelen

Mijn tolk herkende de plek van de tragedie. We vroegen rond in de enorme flatbuurt die daarachter ligt. Iedereen bleek de foto te kennen, maar niemand de familie. Tot we na anderhalf uur zoeken eindelijk hun flat vonden, waar een buurvrouw wist te vertellen dat het gezin onlangs was vertrokken. Ze had wel een telefoonnummer van de moeder, Viktoria Kubata, een in Kharkiv bekende schaakster.

Viktoria wilde wel praten, via de telefoon. Alleen haar man Vyacheslav kon dat echt niet, zei ze. Hij was daar emotioneel niet toe in staat.

Het gezin woonde nu bij familie, een paar uur rijden van Kharkiv.

"We voelden ons schuldig dat we daar zo lang zijn blijven wonen. Als we dat niet hadden gedaan, was dit niet gebeurd", zegt Viktoria al vrij gauw. Maar er waren volgens haar redenen om niet meteen weg te gaan. "Ik heb gezondheidsproblemen en we dachten dat de aanvallen niet zo sterk meer zouden worden. Bovendien reed de metro weer, het leek veiliger. We dachten in juli eigenlijk dat alles beter werd."

Russische troepen zijn steeds verder van Kharkiv teruggedrongen, maar de stad ligt, dicht bij de grens met Rusland, nog steeds binnen bereik van alle soorten raketten.

Op de foto de 13-jarige Dima. Zijn moeder over hem: "Ik heb veel mooie herinneringen. Dima was een goede leerling, heel actief en positief." Op de foto de 13-jarige Dima. Zijn moeder over hem: "Ik heb veel mooie herinneringen. Dima was een goede leerling, heel actief en positief." Foto: Privecollectie

'We gaan een stukje rennen, als oefening'

Die tragische 20e juli begon met een slechte nacht, vertelt Viktoria. "Het ging de hele nacht niet goed met mij. Daarom ging het in de ochtend verkeerd. Ik had niet geslapen en had last van problemen aan mijn blaas en andere dingen die zijn verergerd door de oorlog, zoals nierstenen. Mijn man had de hele nacht voor mij gezorgd."

Haar kinderen, Dmytro (13) en Ksenia (15) die ze in het gesprek bij hun roepnamen Dima en Ksysha noemt, zouden normaal gesproken niet zonder hun ouders naar buiten gaan. Maar die ochtend deden ze dat wel. "Ze zeiden, we gaan een stukje rennen. Gewoon als oefening. Het was al een tijdje kalm en niemand verwachtte ellende."

Rond 8.45 uur verlieten de kinderen het huis en renden door hun buurt. Om 9.00 uur vonden er explosies plaats. Broer en zus renden net ter hoogte van een bushalte aan de rand van de wijk. Dima voorop, zijn zus 5 meter achter hem. "Dima was op slag dood. Maar zijn zus begreep het eerst niet. Ze vroeg Dima om op te staan, maar hij reageerde niet."

Zijn zus, zelf gewond, probeerde hulp te vinden en rende de weg op. Een van de passerende automobilisten stopte en nam haar mee naar een ziekenhuis. Ksysha had veel verwondingen, waaronder scherven in haar long, en zat onder het bloed.

Intussen hadden Viktoria en haar man thuis de explosies gehoord en probeerden ze hun kinderen te bereiken. "We belden hun mobieltjes, die ze altijd beantwoordden, maar nu niet." Ze gingen op onderzoek uit, los van elkaar, waarna haar man tot zijn ontzetting hun dode zoon vond in de buurt van de bushalte. Viktoria arriveerde daar iets later. "Maar we zagen onze dochter nergens. We gingen zoeken, samen met de politie, maar toen waren er weer nieuwe explosies en moesten we schuilen."

Na een kwartier kregen ze te horen dat hun dochter in het ziekenhuis lag en besloot Viktoria met de politie daarnaartoe te gaan. Haar man bleef bij Dima, die inmiddels was afgedekt met een stuk rood zeil. In de berichtgeving van die dag werd gezegd dat Vyacheslav twee uur lang de hand van zijn zoon bleef vasthouden en ook naast hem zat te bidden. Dat laatste is op foto's te zien. "Ik weet niet hoe lang hij daar heeft gezeten, maar hij bleef bij Dima tot ze hem weghaalden", zegt Viktoria.

Russische raket zet alles op zijn kop

De foto die de wereld over ging, kan ze moeilijk bekijken. "Al lees ik alles wat er over is geschreven." Praten over Dima lukt haar wel. "We hebben het heel zwaar, of we nu over hem praten of niet. Ik heb veel mooie herinneringen. Dima was een goede leerling, heel actief en positief. Hij deed net als zijn zus aan ballroomdancing. Al zeven jaar. Hij speelde ook schaak. Hij tekende graag en had net voor zijn verjaardag, op 10 juli, een grafisch tabletcomputer gekregen. Hij was volop bezig zich te ontwikkelen. We hadden een goed leven."

Maar nu heeft een Russische raket alles op zijn kop gezet. Het enige dat Viktoria nog op de been houdt is de toekomst van haar dochter. Die werd meerdere keren geopereerd en maakt het relatief goed. "Ze heeft haar leven te danken aan de man die haar naar het ziekenhuis reed. Het was een soort wonder. De achternaam van die man is 'Parus'. Dat betekent 'zeil', precies zoals het gebouw heet dat naast de plek staat waar het gebeurde."

Hun dochter is ook de reden dat ze weg zijn gegaan uit Kharkiv. "Niet omdat we in ons huis werden geconfronteerd met herinneringen aan Dima. We willen ons op de toekomst van onze dochter richten. Zij moet leven, zonder dat ze zich de hele dag moet opsluiten in een huis. Het is in Kharkiv voor haar veel te gevaarlijk. De aanvallen daar houden maar niet op."

Broer (Dima) en zus (Ksysha) na een ballroomdancingwedstrijd, enkele jaren geleden Broer (Dima) en zus (Ksysha) na een ballroomdancingwedstrijd, enkele jaren geleden Foto: Privecollectie

Hans Jaap Melissen ontving vrijdagavond de ereprijs Journalist voor de Vrede voor zijn werk als oorlogsverslaggever. Hij droeg de prijs op aan de omgekomen Dima.