Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Het militaire bestuur in de door Rusland bezette regio Zaporizhzhia gaat de telefoons van burgers controleren op wat Moskou "propaganda" noemt, oftewel pro-Oekraïense berichten en nieuwskanalen. Verder laat Rusland nu ook ex-gedetineerden meevechten in de oorlog.

Wie in Zaporizhzhia op de telefoon pro-Oekraïense kanalen blijkt te volgen, krijgt eerst een waarschuwing.

Een volgende overtreding wordt bestraft. "Er zijn strafrechtelijke gevolgen voorzien voor kwaadwillige schendingen van de Wet voor buitenlandse agenten", zegt Vladimir Rogov, het hoofd van de bezettingsautoriteiten.

Rusland eigende zich een groot deel van de regio Zaporizhzhia toe, nadat het op 24 februari Oekraïne binnenviel, en bezet dat gebied sindsdien. De stad Zaporizhzhia is echter nog in Oekraïense handen.

Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar van aanvallen

Rusland heeft in de nacht van woensdag op donderdag weer verschillende luchtaanvallen uitgevoerd op belangrijke Oekraïense infrastructuur. Zo is in de stad Shakhtarsk een oliedepot in vlammen opgegaan.

Er zijn nog geen meldingen over slachtoffers. Wel kampt het land met nieuwe stroomuitval.

De regio rond hoofdstad Kyiv kampt als gevolg van de aanvallen met verminderde capaciteiten om stroom op te wekken. Volgens de lokale autoriteiten moet voor onbepaalde tijd rekening worden gehouden met stroomuitval.

Brandweerlieden proberen een gebombardeerd oliedepot in de Oekraïense stad Shakhtarsk te blussen Brandweerlieden proberen een gebombardeerd oliedepot in de Oekraïense stad Shakhtarsk te blussen Foto: Reuters

De door Russen aangestelde gouverneur van de Krim meldt op zijn beurt dat een elektriciteitscentrale op het schiereiland is aangevallen. Dat zou zijn gebeurd door middel van een droneaanval.

Volgens de gouverneur zijn er geen gewonden gevallen. Ook stelt hij dat de schade aan de centrale beperkt is en dat er geen stroomuitval is.

Oekraïne zou volgens hem achter de aanval zitten, maar dat land heeft er nog niets over gemeld. Op de Krim, dat Rusland in 2014 annexeerde, zijn vaker aanvallen uitgevoerd sinds de Russische invasie in Oekraïne. Die worden doorgaans toegeschreven aan het Oekraïense leger, zoals de explosie op de Krimbrug eerder deze maand.

Oekraïne versterkt troepen bij Belarus

Het Oekraïense leger heeft de troepen bij de grens met Belarus versterkt. Oekraïne denkt dat Rusland opnieuw een aanval gaat uitvoeren vanuit dit land. Dat zou bijvoorbeeld een nieuw offensief tegen de hoofdstad Kyiv kunnen betekenen.

Oekraïne ziet nog geen nieuwe Russische troepen bij de grens met Belarus, maar neemt het zekere voor het onzekere. "Er zijn dreigingen en er zullen dreigingen blijven. We reageren door al onze troepen in het noorden uit te breiden", zegt een legerwoordvoerder.

Oekraïense soldaten vlakbij de grens met Belarus. Oekraïense soldaten vlakbij de grens met Belarus. Foto: Reuters

Rusland laat ook ex-gedetineerden toe bij strijdkrachten

Het Russische parlement heeft een wet aangenomen die het mogelijk maakt ex-gedetineerden te mobiliseren voor het leger.

In september kondigde president Vladimir Poetin de mobilisatie van honderdduizenden reservisten aan om de militaire campagne in Oekraïne te versterken. Dat decreet verbood echter de rekrutering van dergelijke ex-gevangenen.

Dankzij de nieuwe wet kunnen oud-gedetineerden worden gemobiliseerd voor de Russische strijdkrachten, ook als ze ernstige misdrijven hebben gepleegd. Uitzonderingen zijn mensen die zijn veroordeeld voor aanranding van een minderjarige, terroristische daden, handel in radioactief materiaal of misdaden tegen de overheid, waaronder verraad en spionage.

Eerder werd al bekend dat de Wagner Groep, een huurlingenorganisatie die nauw is verbonden met het Kremlin, strijders rekruteert in Russische gevangenissen.