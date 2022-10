Het Oekraïense leger heeft de troepen bij de grens met Belarus versterkt. Oekraïne denkt dat Rusland opnieuw een aanval gaat uitvoeren vanuit Belarus.

Oekraïne ziet nog geen nieuwe Russische troepen bij de grens met Belarus, maar neemt het zekere voor het onzekere. "Er zijn dreigingen en er zullen dreigingen blijven. We ageren door al onze troepen in het noorden uit te breiden", zegt een legerwoordvoerder.

Rusland heeft in de nacht van woensdag op donderdag weer verschillende luchtaanvallen uitgevoerd op belangrijke infrastructuur door heel Oekraïne. Er zijn nog geen meldingen over nieuwe slachtoffers. Wel kampt het land met nieuwe stroomuitval.

Oekraïne maakt zich niet alleen druk over de infrastructuuraanvallen en de Russische aanvallen: het leger maakt zich ook op voor een grote slag om Kherson. De belangrijke stad is nu nog in handen van Russische troepen, maar het Oekraïense leger wil de stad heroveren. Na massale evacuaties lijkt het een kwestie van tijd voordat de gevechten daar beginnen.

Een grote elektriciteitsmast is verwoest door een Russische raket. Een grote elektriciteitsmast is verwoest door een Russische raket. Foto: AFP

Bondgenoot Belarus werkt op achtergrond mee aan Russische oorlog

Ondertussen moet Oekraïne dus ook troepen inzetten in het noorden van het land. De Russische president Vladimir Poetin zou hopen dat hij een nieuwe aanval vanuit buurland Belarus kan inzetten doordat Oekraïne is afgeleid door de situatie in Kherson.

Belarus is een belangrijke bondgenoot van Rusland in het conflict. Het land heeft Russische troepen al toegestaan zijn grondgebied te gebruiken als springplank voor aanvallen op Oekraïne, maar het leger van Belarus zelf heeft zich afzijdig gehouden van de Russische aanval.

Bijna twee weken geleden maakte Belarus bekend dat ongeveer negenduizend Russische militairen naar het land komen om deel uit te maken van een nieuwe grensbewakingseenheid die het met Rusland opzet. Het gaat volgens de Belarussen om een defensieve eenheid, maar de EU heeft al eerder gezegd dat ze deze militaire samenwerking tussen de twee landen als een "verdere escalatie" van het conflict beschouwt.