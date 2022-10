Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Oekraïne vraagt gevluchte landgenoten zeker tot de lente niet terug te keren. Verder bereiden de militairen van Oekraïne en Rusland zich voor op een gevecht rondom de zuidelijke havenstad Kherson.

Als Oekraïense vluchtelingen langer wegblijven uit hun land, kan energie worden bespaard. Dat is nodig omdat energievoorzieningen in Oekraïne al wekenlang worden gebombardeerd door Rusland.

Dat leidt in het hele land tot tekorten aan elektriciteit en gas. Volgens president Volodymyr Zelensky is zeker een derde van de elektriciteitscentrales in Oekraïne vernietigd door Russische aanvallen.

Meerdere regio's hebben te maken met stroomstoringen. Die kunnen volgens Kyiv dagen en soms zelfs weken duren. Het nationale gasbedrijf verwacht niet genoeg gas te hebben om alle huishoudens tijdens de winter van gas te kunnen voorzien.

Rusland houdt nucleaire oefeningen

De Russische president Vladimir Poetin heeft een training gevolgd van strijdkrachten die een zogenaamde nucleaire aanval uitvoerden. Elk jaar vinden zulk soort oefeningen plaats in Rusland.

Tijdens de training vuurde het leger raketten af vanaf het schiereiland Kamtsjatka in het uiterste oosten van het land. Ook in de Barentszzee, ten noorden van Rusland en Noorwegen, zijn raketten afgevuurd.

Minister van Defensie Sergei Shoigu zei tegen Poetin dat de strijdkrachten "een massale nucleaire aanval" oefenden als reactie op een eventuele nucleaire aanval van de vijand. Rusland beweert sinds kort, zonder daarvoor bewijs te leveren, dat Oekraïne werkt aan een wapen dat gericht is op het verspreiden van radioactief materiaal.

Tijdens de training vuurde het Russische leger raketten af vanaf het schiereiland Kamtsjatka. Tijdens de training vuurde het Russische leger raketten af vanaf het schiereiland Kamtsjatka. Foto: AP

Zware veldslag bij Kherson verwacht

De militairen van Oekraïne en Rusland bereiden zich voor op een gevecht rondom Kherson. De stad werd aan het begin van de oorlog als een van de eerste grote Oekraïense steden ingenomen door de Russen en toegeëigend na een schijnreferendum.

Oleksiy Arestovych, de adviseur van Zelensky, zei woensdag dat de strijd op zeer korte termijn zal losbarsten. "Dit wordt de zwaarste van alle veldslagen tot nu toe."

De Russen zijn sinds vorige week bezig met het verplaatsen van niet-militairen uit Kherson. De troepen die in de stad achterblijven, graven zich volgens Arestovych in om zich te kunnen verdedigen.

Ruim tweehonderd bezienswaardigheden beschadigd

Door de oorlog in Oekraïne zijn meer dan tweehonderd culturele bezienswaardigheden in het land beschadigd of zelfs volledig verwoest. VN-organisatie UNESCO heeft dit vastgesteld met behulp van satellietbeelden.

De zeven bezienswaardigheden die op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staan, hebben vooralsnog geen schade opgelopen sinds de uitbraak van de oorlog eind februari. Onder de 207 getroffen bezienswaardigheden zijn onder meer 88 religieuze locaties, 15 musea en 18 monumenten.

UNESCO praat met de Oekraïense regering over het mogelijk verwijderen van cultureel erfgoed uit het land, om het gedurende de oorlog elders te beschermen. Volgens de organisatie gaat het om een "moeilijk besluit" en moeten de collecties eerst naar veiligere delen van Oekraïne worden gebracht.

Op satellietbeelden is onder andere te zien dat het cultuurpaleis in Mykolaiv is beschadigd. Op satellietbeelden is onder andere te zien dat het cultuurpaleis in Mykolaiv is beschadigd. Foto: AP

NAVO-chef naar Turkije voor lidmaatschap Zweden

NAVO-chef Jens Stoltenberg reist binnenkort naar Turkije om de toetreding van Zweden tot het bondgenootschap te bespoedigen. Turkije heeft namelijk nog altijd niet definitief ingestemd met het NAVO-lidmaatschap voor Zweden en Finland.

Zweden en Finland vroegen na de Russische inval in Oekraïne het NAVO-lidmaatschap aan, na decennia waarin ze juist uitdrukkelijk buiten militaire blokken bleven. Maar Turkije maakte bezwaar en ging pas overstag toen Zweden onder meer beloofde zijn wapenembargo tegen Turkije in te trekken.

Zweden zet zich zelf erg in om de bedenkingen van Turkije weg te nemen, zegt Stoltenberg woensdag. De nieuwe Zweedse premier zou een dezer dagen ook op bezoek gaan in Ankara.