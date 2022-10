De militairen van Oekraïne en Rusland bereiden zich voor op een gevecht rondom de zuidelijke havenstad Kherson. Volgens Kyiv wordt het de "tot nu toe zwaarste veldslag" in de oorlog.

Kherson werd aan het begin van de oorlog als een van de eerste grote Oekraïense steden ingenomen door de Russen. Het is de grootste Oekraïense stad die ze in handen hebben. Rusland rekent de gelijknamige regio sinds de schijnreferenda van vorige maand tot Russisch grondgebied.

De bevrijding van Kherson is een van de belangrijkste doelen van het Oekraïense offensief in het zuiden. De Oekraïense opmars van de afgelopen weken heeft de militairen inmiddels tot vlak bij de stad gebracht.

Oleksiy Arestovych, adviseur van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, zei woensdag dat de strijd op zeer korte termijn zal losbarsten. "Dit wordt de zwaarste van alle veldslagen tot nu toe."

De Russen zijn sinds vorige week bezig met het evacueren van niet-militairen uit Kherson. De troepen die in de stad achterblijven, graven zich volgens Arestovych in om zich te kunnen verdedigen.

"De Russen doen er alles aan om hun verdediging te versterken. Ook vullen ze hun voorraden aan. Ze maken zich zeker niet klaar om zich terug te trekken, ze zijn van plan te vechten. Het is moeilijk om te voorspellen of we Kherson kunnen bevrijden."

De Russische troepen begonnen vrijdag met het verplaatsen van eenheden en uitrusting van de westelijke naar de oostelijke oever. Volgens het Britse ministerie van Defensie heeft Rusland een geïmproviseerde drijvende brug over de Dnipro voltooid om zijn troepen te kunnen vervoeren en bevoorraden.