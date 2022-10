De Oekraïense regering vraagt mensen die het land ontvlucht zijn niet terug te keren voor de winter is afgelopen. Op die manier hoopt Oekraïne het kwetsbare energienetwerk in het land te ontzien.

De energievoorzieningen in Oekraïne worden al wekenlang gebombardeerd door Rusland. Dat leidt in het hele land tot tekorten aan elektriciteit en gas. Volgens president Volodymyr Zelensky is zeker een derde van de elektriciteitscentrales in Oekraïne vernietigd door Russische aanvallen.

Meerdere regio's hebben te maken met stroomstoringen. Die kunnen volgens Kyiv dagen en soms zelfs weken duren. Het nationale gasbedrijf verwacht niet genoeg gas te hebben om alle huishoudens van gas te kunnen voorzien tijdens de winter.

Vicepremier Iryna Vereshchuk verzocht mensen die Oekraïne zijn ontvlucht daarom in een televisie-interview om tijdens de koude winter niet terug te keren. "Het netwerk kan geen extra vraag aan. Dit wordt een winter van overleven, de situatie wordt alleen maar erger. We vragen onze landgenoten in het buitenland om daar voorlopig te blijven."

Vereshchuk benadrukt dat haar landgenoten in de lente weer welkom zijn. "Maar op dit moment terugkeren betekent dat je jezelf, je kinderen en je kwetsbare familieleden in gevaar brengt."

Volgens de Verenigde Naties zijn als gevolg van de oorlog bijna acht miljoen Oekraïners het land ontvlucht. Dat komt neer op bijna een zesde van de hele bevolking. Veruit de meesten van hen zijn naar buurland Polen gegaan. Het is niet bekend hoeveel vluchtelingen inmiddels zijn teruggekeerd.

Nederlandse gemeenten hebben volgens cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid sinds begin maart ruim 81.000 Oekraïners opgevangen. Hoeveel van hen zijn teruggekeerd is ook niet bekend.