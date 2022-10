Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) doet onderzoek naar een 'vuile bom' in Oekraïne, na ongefundeerde beweringen van Rusland. Verder is de oorlog officieel meer dan acht maanden bezig en was dat voor de Duitse president reden voor een verrassingsbezoek. Hij werd op zijn beurt verrast door het luchtalarm.

De perikelen rondom een 'vuile bom' startten maandag met de Russische defensieminister Sergey Shoigu. Hij beweerde dat Oekraïne aan een dergelijk wapen werkt, maar onafhankelijke partijen zien hiervoor geen greintje bewijs. Franse, Amerikaanse en Britse ministers van Buitenlandse Zaken noemden de uitspraken zelfs "doorzichtige valse beschuldigingen, om de situatie te doen escaleren."

Kyiv heeft het IAEA uitgenodigd om onderzoek te doen om het Westen gerust te stellen. Volgens de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Dmitro Kuleba, komt een team onderzoekers vanavond of morgen nog aan. Kyiv ontkent vanzelfsprekend dat het een 'vuile bom' ontwikkelt.

Een vuile bom is gericht op het verspreiden van radioactief materiaal. Het explosief zelf is meestal geen kernwapen, maar een 'gewone' bom. Als zo'n wapen ontploft, kunnen mensen besmet raken met radioactief materiaal. Rusland en Oekraïne beweren dat de andere partij de wapens wil gaan inzetten om de oorlog te doen escaleren.

Volg onze Oekraïne-updates Volgen Krijg regelmatig een overzicht van gebeurtenissen

Poetin wil betere besluitvorming na acht maanden oorlog

De Russische president Vladimir Poetin hield dinsdag een toespraak over het verloop van de Russische invasie. Hij wil een "beter gestroomlijnde aanpak". De Russische legertop ging al meermaals op de schop na slechte tactische keuzes.

Poetin wil meer coördinatie tussen overheidsinstellingen en regio's. Op die manier moet er sneller uitrusting beschikbaar zijn voor troepen die naar Oekraïne worden gestuurd. De Russische mobilisatie werd eind september in gang gezet maar kent veel logistieke problemen. Honderdduizenden Russen zijn het land ontvlucht om aan hun dienstplicht te ontkomen.

45 Russen plaatsen muur van piramides in Oekraïne om tanks te weren

Duitse president moet schuilen voor luchtaanval

Niet alleen Poetin kwam in actie bij de start van de negende maand van de oorlog. Zo bezocht zijn Duitse ambtgenoot Frank-Walter Steinmeier de stad Koryukivka, ten noordoosten van Kyiv. Hij moest kort na zijn aankomst direct een schuilkelder in en daar anderhalf uur verblijven.

De president moest dekking zoeken omdat Rusland vanuit Belarus tien drones had gelanceerd. "Het gaf ons een bijzonder levendig beeld van de omstandigheden waaronder mensen hier leven", aldus Steinmeier. De Duitse president herhaalde dat Duitsland economische, politieke en militaire steun blijft leveren.

153 Russische gevechtsvliegtuigen crashen kort na elkaar: wat speelt er?

Zelensky kribbig over 'trage' financiële hulp

Volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky kan dat niet snel genoeg gebeuren. Hij greep dinsdag aan om Rusland én het Westen een veeg uit de pan te geven. Zo bestempelde hij de Russische invasie als "een mislukking over de hele linie". "We breken het zogenaamde op een na sterkste leger ter wereld", vervolgde hij spottend.

Zelensky baalde tegelijkertijd dat hij "nog geen cent" heeft gezien van Europese noodhulp. Begin september zei de Oekraïense premier Denys Shmyhal dat er in totaal 17 miljard euro nodig is voor herstel van Oekraïne. Bijna een vijfde is dit jaar al nodig. De totale schade in het land is door de Wereldbank geschat op 350 miljard euro.

EU-president Ursula von der Leyen reageerde dinsdag op Zelensky. Volgens haar is er geen tijd te verliezen. Dat is voor Zelensky niet goed genoeg: hij hoopt in de komende dagen nog een besluit te vernemen over hulp vanuit het buitenland.

Rusland blokkeert watervoorziening

Ten slotte waren er kleine ontwikkelingen vanuit de frontlinie in Oekraïne. Het meest opmerkelijke verscheen vanuit de Oekraïense havenstad Mykolaiv. Volgens BBC News hebben de Russen daar in april de plaatselijke watervoorziening onklaar gemaakt toen zij de stad innamen. Inwoners zitten daardoor nog altijd zonder schoon drinkwater.

De Britse omroep beroept zich op satellietbeelden en gegevens waaruit blijkt dat de voorziening op het kwetsbaarste punt beschadigd was. Daardoor stroomde 40 miljoen liter water weg. Deskundigen vermoeden dat de schade is ontstaan door geplaatste explosieven. Het verwoesten van levensvoorzieningen wordt gezien als een schending van het internationaal humanitair recht. Door de sabotage moeten inwoners nu naar buiten gaan om water te halen.

Nederland blijft Oekraïense militairen trainen

Vanuit Nederland kwam het bericht dat Nederlandse militairen ook volgend jaar Oekraïense soldaten blijven opleiden. Dat gebeurt in het Verenigd Koninkrijk. Er moeten in totaal twee lichtingen Oekraïners klaargestoomd worden om tegen de Russische agressie in hun land te strijden.

Het opleidingsprogramma duurt vijf weken en bestaat uit tactische training, wapenleer en een schietopleiding, medische zorg, omgang met explosieven, humanitair oorlogsrecht en de omgang met cyberdreiging. Normaal duurt zo'n opleiding een aantal maanden.