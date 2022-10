Rusland heeft tijdens de bezetting van de Oekraïense havenstad Mykolaiv in april de plaatselijke watervoorziening onklaar gemaakt, schrijft BBC News op basis van militaire experts en de Verenigde Naties. Inwoners van de stad zitten daardoor nog altijd zonder schoon drinkwater.

BBC News zegt bewijs te hebben dat de Russen de voorzieningen met opzet gesaboteerd hebben. De Britse omroep verzamelde satellietbeelden en andere gegevens waaruit blijkt dat de watervoorziening op het kwetsbaarste punt beschadigd was. Daardoor stroomde 40 miljoen liter water weg. Ook zou op de satellietbeelden te zien zijn dat er Russische eenheden in de buurt waren op het moment van de sabotage.

Daarnaast vertelden militaire experts aan de omroep dat de kans klein is dat de schade het gevolg is van willekeurige beschietingen. De deskundigen denken eerder dat die is veroorzaakt door geplaatste explosieven.

Het verwoesten van levensvoorzieningen wordt gezien als een schending van het internationaal humanitair recht. Inwoners van Mykolaiv moeten in de rij staan voor schoon drinkwater. Dat is erg gevaarlijk, aangezien de stad dicht bij de frontlinie ligt. Bovendien wordt de stad regelmatig beschoten.

Inwoners van Mykolaiv staan in de rij voor schoon drinkwater. Foto: AP

Geen schoon drinkwater voor inwoners

Rusland is de afgelopen weken doorgegaan met het bestoken van de Oekraïense water- en energie-infrastructuur. Dit heeft gevolgen voor het hele land.

Inwoners van Mykolaiv zeggen tegen BBC News dat ze het "ongelooflijk eng" vinden om naar buiten te gaan om water te halen. Maar alternatieven zijn er niet: het water in de huizen proeft zout en is bruingroen van kleur. Het kan niet gedronken worden of gebruikt worden als kookwater.

Nog altijd kampen de inwoners van Mykolaiv met het waterprobleem. Gehoopt wordt dat het Oekraïense tegenoffensief van de afgelopen weken slaagt, zodat de watervoorziening gerepareerd kan worden.