Nederlandse militairen gaan ook volgend jaar Oekraïense militairen opleiden in het Verenigd Koninkrijk. Minister van Defensie Kajsa Ollongren meldt dat het Korps Mariniers vanaf januari tot maart twee lichtingen Oekraïners gaat klaarstomen om te kunnen strijden tegen de Russische agressie in hun land. Nederland verzorgt ook nu al trainingen.

Ollongren bezocht maandag de troepen in het noorden van Engeland. De minister noemde de inzet van de Oekraïense rekruten en die van de Nederlandse instructeurs "indrukwekkend".

"Hier zie ik hoe gemotiveerd iedereen is. Zeker de gesprekken met de Oekraïense deelnemers hebben me diep geraakt. De vastberadenheid om hun land te verdedigen dragen ze niet alleen in woorden uit, maar je ziet het in hun ogen."

Het werk vergt volgens haar ook veel van de Nederlandse militairen die vaak jonge mannen moeten opleiden van rekruut naar soldaat. In deze Operatie Interflex moeten dit jaar in vier maanden tijd ongeveer tienduizend nieuwe en een klein deel ervaren militairen worden opgeleid voor het Oekraïense leger. Dat is volgens de minister bijna gehaald.

Negentig Nederlandse instructeurs helpen het Britse leger hiermee, net als collega's uit Canada, Denemarken, Finland, Nieuw-Zeeland en Zweden. De kosten voor Nederland van de operatie zijn in totaal geraamd op 7 miljoen euro. Dat wordt betaald uit een potje voor de internationale veiligheid.

Het opleidingsprogramma duurt vijf weken en bestaat uit tactische training, wapenleer en een schietopleiding, medische zorg, omgang met explosieven, humanitair oorlogsrecht en de omgang met cyberdreiging. "Normaal duurt zo'n opleiding een aantal maanden. Het is dus zeer intensief", aldus Ollongren.