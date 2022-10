Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: in Kyiv is stroom op rantsoen door de aanhoudende Russische aanvallen op energiecentrales. Verder zeggen de Russische bezetters dat ruim twintigduizend burgers Kherson hebben verlaten wegens de opmars van het Oekraïense leger.

Om de elektriciteitsvoorziening te stabiliseren wordt afwisselend per district steeds vier uur de stroom uitgeschakeld. Stroomleverancier DTEK sluit niet uit dat de opgelegde onderbrekingen langer duren als de schade groter is en herstel meer tijd vergt.

Ook elders in Oekraïne is de stroomvoorziening gehavend. Zaterdag meldde president Volodymyr Zelensky dat ruim een miljoen huishoudens zonder elektriciteit zaten.

Volgens Oekraïne terroriseren de Russen de bevolking met aanvallen op elektriciteitscentrales en andere burgerdoelen om het land tot overgave te dwingen, aangezien Moskou op het slagveld ingenomen gebied verliest.

37 Oekraïne in het donker door Russische raketaanvallen

Rusland verplaatst burgers

Rusland zegt dat zeker ruim twintigduizend burgers de Zuid-Oekraïense stad Kherson hebben verlaten in verband met de opmars van het Oekraïense leger. Ze zijn naar de andere kant van de rivier Djnepr gebracht.

Kherson werd snel ingenomen door Russische troepen na de invasie bijna acht maanden geleden. De greep van Rusland op de gelijknamige regio Kherson is de afgelopen weken echter verzwakt.

Oekraïense troepen rukken geleidelijk op richting de stad als onderdeel van hun tegenoffensief. Ook zijn oeververbindingen onbruikbaar gemaakt. Deze waren cruciaal voor de bevoorrading van de Russische troepen.

Russisch gevechtsvliegtuig crasht in Siberië

Een Russisch gevechtsvliegtuig is neergestort op woonhuizen in de Siberische stad Irkutsk. Beide piloten zijn hierbij omgekomen.

De Su-30 stortte neer tijdens een testvlucht, meldt het Russische ministerie van Noodsituaties. Er is verder niemand gewond geraakt.

40 Russisch gevechtsvliegtuig crasht in gebouw in Siberië

Oekraïense troepen blijven volgens Zelensky oprukken

De Oekraïense troepen blijven ondanks massale Russische raketaanvallen oprukken in door Moskou bezette gebieden, claimt Zelensky. Rusland trekt zich volgens hem verder terug van het slagveld en realiseert zich dat het aan het verliezen is.

De Oekraïense strijdkrachten krijgen elke dag wat ze nodig hebben om het land te verdedigen, al kunnen ze nog niet alle Russische aanvallen afweren. Maar met de hulp van het Westen zal dat wel lukken, zo is de overtuiging van Zelensky.

Volgens de Oekraïners hebben de Russen zaterdag veertig raketaanvallen uitgevoerd en zestien Iraanse drones gestuurd. Kyiv zou twintig raketten en elf onbemande vliegtuigjes hebben neergeschoten.

Doden door brand in Russische munitiefabriek

Brand in een munitiefabriek in de Russische stad Perm heeft zeker drie mensen het leven gekost. Een onbekend aantal mensen is in het ziekenhuis opgenomen, meldden lokale media zondag.

De brand brak zaterdagavond door nog onbekende oorzaak uit. Het is niet het eerste dodelijke incident in de staatsmunitiefabriek. Begin mei kwamen drie medewerkers om het leven door een explosie.

Bij de afkondiging van de "gedeeltelijke" mobilisatie gaf president Poetin in september ook de defensie-industrie opdracht fors meer te gaan produceren. In de fabriek in Perm worden onder meer projectielen voor raketwerpers gemaakt.