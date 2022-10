Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Rusland heeft massaal raketaanvallen uitgevoerd op vooral westelijk Oekraïne. Ongeveer 1,5 miljoen mensen kwamen daardoor zonder stroom te zitten. Verder meldt de door Russen gecontroleerde regio Belgorod burgerdoden door Oekraïense artillerie.

Honderdduizenden Oekraïners ontwaakten zaterdagochtend zonder elektriciteit thuis. Het midden van Oekraïne en vooral het westen van het land kampten met veel stroomuitval. De Russen hadden namelijk in de nacht van vrijdag op zaterdag heel veel raketten gelanceerd. De Oekraïense president Zelensky sprak van 36 raketaanvallen, achttien raketten zouden zijn neergehaald.

"De agressor blijft ons land terroriseren. Dit zijn verachtelijke aanvallen op kritieke objecten. Typische tactieken van terroristen", aldus Zelensky.

Veel Russische aanvallen waren gericht op de elektriciteitscentrales van Oekraïne. Steden Kyiv, Lvyv en Odesa kregen daardoor te maken met massale stroomuitval. Ook watervoorzieningssystemen en andere belangrijke infrastructuur werden aangevallen. Burgers vluchtten naar schuilkelders.

Ongeveer 1,5 miljoen huishoudens kwamen zonder stroom te zitten. Volgens energiebedrijf Ukrenergo is de schade aan faciliteiten en netwerken vergelijkbaar met die van de aanvallen tussen 10 en 12 oktober. Toen de Russische president Poetin uit wraak Oekraïne bestookte met raketaanvallen. Poetin deed dat omdat volgens hem Oekraïne de Krimbrug had gebombardeerd.

'Oekraïne schiet Russische burgers dood en veroorzaakt stroomuitval'

De stroomuitval maakt de toch al kritische situatie in Oekraïne nog nijpender. De winter komt eraan en in het land kan het dan 20 graden vriezen.

Niet alleen in nog door Oekraïne gecontroleerde gebieden wordt het koud. Ook in de Russische zones en in de aan Oekraïne grenzende gebieden kan het erg koud worden. Zoals in Belgorod. Daar zijn door beschietingen twee burgers omgekomen.

Volgens de Russische autoriteiten gaat het om Oekraïense aanvallen op civiele infrastructuur. Tienduizenden huishoudens kwamen zonder elektriciteit te zitten.

De regio Belgorod en de gelijknamige stad op zo'n 30 kilometer van de grens met Oekraïne worden vaker beschoten. Zo meldden de autoriteiten in de streek vorig weekend zestien explosies en twee gewonden. Oekraïne wordt ervan beschuldigd achter de aanvallen te zitten.

Russische troepen slaan aanvallen Oekraïine op Kherson af

Russische troepen hebben een Oekraïense poging controle te krijgen over delen van de zuidelijke regio Kherson afgeweerd. Het pro-Russische bestuur in de regio zei opnieuw tegen burgers dat ze de stad Kherson onmiddellijk moeten verlaten. Rusland verwacht dat Oekraïne meer pogingen gaat ondernemen om de stad ter heroveren.

Volgens Rusland werd zaterdag "de vijand teruggeduwd naar zijn oorspronkelijke posities". De aanval werd volgens Moskou gelanceerd in de richting van nederzettingen aan de westelijke kant van de Dnipro-rivier.

Oekraïne meldde vrijdag dat Russische troepen zijn begonnen met het verplaatsen van eenheden en uitrusting van de westelijke naar de oostelijke oever. Volgens het Britse minsterie van Defensie heeft Rusland een geïmproviseerde drijvende brug over de Dnipro voltooid om zijn troepen te kunnen vervoeren en bevoorraden.

VS wil VN-onderzoek naar Iraanse drones in Oekraïne

De Verenigde Staten hebben in de VN-Veiligheidsraad opgeroepen te onderzoeken of Rusland ook echt Iraanse drones heeft ingezet in de oorlog tegen Oekraïne. Zelf zijn de VS daar al langer van overtuigd.

De Russen zouden bij de inzet van Iraanse drones tegen Oekraïne zelfs ter plekke hulp krijgen van Iraniërs. Vanaf militaire bases op de in 2014 door Rusland geannexeerde Krim zouden de drones met hulp van Iraanse troepen worden bestuurd.

Als de drones daadwerkelijk zijn gebruikt dan is dat een schending van een VN-resolutie.

Iran zelf heeft ook gereageerd op de beschuldigingen en is woest. Het land noemt de claims van VS (en ook eerder Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk) "nep en zonder bewijs". "Wij verwijzen alle beschuldigingen naar de prullenbak en veroordelen deze aanval op Iran sterk", aldus het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Burgers verlaten massaal Kherson

Ondertussen is de massale evacuatie in het door Russische gecontroleerde Kherson nog steeds gaande. De oorlog lijkt in dat gebied tot een climax te komen, omdat volgens inlichtingen Oekraïne zich opmaakt voor een tegenaanval. Zelensky wil toeslaan omdat hij denkt dat Rusland verzwakt is door andere aanvallen en het juiste moment is gekomen om Kherson te heroveren. Beide kampen lijken zich op te maken voor een zware clash.

Op veel beelden is te zien hoe burgers Kherson verlaten via bussen, ferry's en te voet.

Kinderen in Kherson wachten tot de bus hen oppikt voor evacuatie. Kinderen in Kherson wachten tot de bus hen oppikt voor evacuatie. Foto: Reuters

Het is dringen voor een plekje in de evacuatiebus. Het is dringen voor een plekje in de evacuatiebus. Foto: Reuters

Evacués zoeken een plekje op de ferry die burgers uit Kherson haalt. Evacués zoeken een plekje op de ferry die burgers uit Kherson haalt. Foto: Reuters

Een kinderwagen wordt van de ferry getild na evacuatie vanuit Kherson. Een kinderwagen wordt van de ferry getild na evacuatie vanuit Kherson.

'Russische soldaten gedropt als honden, zonder informatie'

Tot slot nog een opvallend ongeverifieerd bericht vanuit het Russische kamp. Soldaten zouden namelijk gedropt worden als honden en aan hun lot worden overgelaten. Op videobeelden op social media zouden de soldaten dit zelf zeggen.

De Russische troepen moeten het zelf vaak uitzoeken, zonder informatie of eten. Later krijgen ze wel wat te horen, maar in het begin worden ze her en der gedropt in de Oekraïense velden. Daar graven ze soort van schuilplekken met hun blote handen. Ook krijgen ze het al snel koud omdat de temperatuur 's nachts al onder het vriespunt zakt.