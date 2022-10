De Verenigde Staten hebben in de VN-Veiligheidsraad gevraagd te onderzoeken of Rusland Iraanse drones heeft ingezet in de oorlog tegen Oekraïne. Zelf zijn de VS daar al langer van overtuigd. De Russen zouden bij de inzet van de drones ter plekke hulp krijgen van Iraniërs.

De drones zouden met hulp van Iraanse troepen zijn bestuurd. Dat gebeurde volgens de VS vanaf militaire bases op de Krim. Die is in 2014 door Rusland geannexeerd.

"De VN moet elke schending van de resoluties van de VN-Veiligheidsraad onderzoeken. We mogen niet toestaan dat Rusland of anderen de VN belemmeren of bedreigen bij het uitvoeren van haar verantwoordelijkheden", zei waarnemend Amerikaans ambassadeur Richard Mills vrijdag tijdens een vergadering van de Veiligheidsraad in New York.

Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland deden eerder via brieven aan de VN een vergelijkbare oproep.

De Russische VN-ambassadeur Vasili Nebenzia sprak tijdens de vergadering de beweringen tegen dat Iraanse drones worden ingezet. Als het VN-onderzoek wordt ingesteld, dan zal Rusland zijn samenwerking met de VN heroverwegen, waarschuwde Nebenzia.