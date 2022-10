Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: de spanningen in Kherson lopen op. Heeft Rusland nog genoeg munitie? En in Kyiv worstelen kwetsbare mensen met het stroomtekort.

De verwachting is dat Oekraïne binnenkort de aanval opent op Kherson om deze provinciale hoofdstad te heroveren op de Russen. Beide landen houden hun strategieën voor zich, waardoor informatie lastig te verifiëren is.

Volgens Oekraïense soldaten die ten noorden van Kherson gestationeerd zijn, vuren de Russen daar de laatste tijd minder granaten af. Dat zou kunnen betekenen dat zij zich voorbereiden op gevechten in de stad. Of het wijst op tekorten van Russische voorraden.

"We horen dat ze weinig munitie hebben", zegt een Oekraïense commandant tegen persbureau Reuters. Volgens hem moeten de Russen het doen met kapotte spullen en te weinig kogels.

Ondertussen spreekt Moskou de claim van Kyiv tegen dat de Russen een belangrijke dam in de Dnipro zouden willen opblazen. De vernietiging van de dam zou Kherson en de wijde omgeving verwoesten door een vloedgolf. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei dat er een enorme catastrofe dreigt als de dam, met daarin een waterkrachtcentrale, wordt vernietigd.

Kherson was de eerste grote stad die in handen viel van de Russische troepen na de invasie eind februari. Een herovering zou een belangrijke overwinning zijn van Oekraïne bij het tegenoffensief om de Russen te verdrijven.

Ziekenhuispatiënten en kersverse moeders zoeken warmte

Ondertussen worstelen Oekraïners zich door lastige situaties zonder stroom. Het land moet op rantsoen, omdat Rusland verschillende energievoorzieningen heeft aangevallen.

Een ziekenhuis-directeur in Kyiv zegt dat het ziekenhuis zich al sinds de Krim-annexatie voorbereidt op Russische aanvallen. Daarom staat er onder meer een dieselgenerator klaar. Zo kunnen operaties doorgaan en komen patiënten niet in gevaar. De patiënten proberen ondertussen houtkachels te verzamelen in het ziekenhuis.

De kersverse moeder Irina Koladenko vertelt dat ze naar het warmere huis van haar ouders gaat als ze uit het ziekenhuis ontslagen wordt. Daar zijn kachels en een vuurplaats, zegt ze. "Ik hoop dat ik borstvoeding kan geven, zodat mijn baby warm eten krijgt." Een andere moeder vertelt dat haar vriend kaarsen, gaskachels en powerbanks heeft ingeslagen.

Europese Unie geeft volgend jaar maandelijks geld aan Oekraïne

Oekraïne zal volgend jaar elke maand ongeveer 1,5 miljard euro van de Europese Unie krijgen om de lopende kosten van het land te kunnen betalen. "Daar kan Oekraïne op rekenen", beloofde voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie na afloop van de EU-top in Brussel.

"Het is van cruciaal belang voor Oekraïne om een stabiel inkomen te hebben. Ze hebben 3 tot 4 miljard per maand nodig voor essentiële betalingen om het land te kunnen blijven besturen", zei Von der Leyen. Daarvan komt een deel van "onze Amerikaanse vrienden", een deel van de EU en een deel van andere bronnen.

De EU-ministers van Financiën moeten de details van de nieuwe steun gaan uitwerken. De EU heeft voor dit jaar al 9 miljard euro beloofd, maar daarvan hebben de lidstaten pas 6 miljard goedgekeurd. Nog minder is daadwerkelijk aan de regering in Kyiv uitbetaald. De lidstaten zitten niet op één lijn als het gaat om de vorm van de steun: als gunstige lening of als subsidie.