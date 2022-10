Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: de stroom moet op rantsoen in heel Oekraïne omdat Rusland het energienetwerk blijft bombarderen. En de Europese Unie is het eens geworden over sancties tegen Iran. Er ligt inmiddels genoeg bewijs dat het land verwoestende drones verkocht aan Rusland.

In plaatsen door heel Oekraïne is donderdag weer het luchtalarm afgegaan. De Oekraïense strijdkrachten meldden dat 25 plaatsen zijn gebombardeerd.

Rusland blijft het energienetwerk van Oekraïne bombarderen. Volgens het Kremlin zijn de aanvallen de afgelopen 24 uur doorgegaan. De golf zware bombardementen is 10 oktober begonnen.

Die aanvallen hebben hun weerslag op de Oekraïense stroomvoorziening. De Oekraïense autoriteiten hebben voor het eerst sinds het begin van de oorlog stroom gerantsoeneerd in het hele land. Eerder moesten gedeeltes van de bevolking al op rantsoen. Het nationale energiebedrijf Ukrenergo heeft Oekraïners opgeroepen "alles op te laden" voordat de stroom om 7.00 uur uitviel.

De stroomonderbrekingen kunnen tot wel vier uur duren. De autoriteiten vragen inwoners telefoons, zaklampen en batterijen op te laden en te zorgen voor "warme sokken, dekens en knuffels voor familie en vrienden".

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei eerder dat Rusland sinds 10 oktober zo'n 30 procent van de Oekraïense elektriciteitscentrales heeft verwoest. Woensdagavond zei hij in zijn videoboodschap dat aanvallen eerder op de dag nieuwe schade hebben aangericht. Nog eens drie elektriciteitscentrales zouden zijn verwoest.

Duitsland biedt opleidingsplek voor Oekraïense brigade

Duitsland gaat een hele Oekraïense brigade met maximaal 5.000 man opleiden voor het voorjaar. Dit zei bondskanselier Olaf Scholz donderdag in de Bondsdag in Berlijn. Volgens de regeringsleider wil Duitsland duidelijk maken dat het ook op de lange duur bereid is bij te dragen aan de slagkracht van het Oekraïense leger.

Scholz zei dat dit "hand in hand met onze partners" gaat gebeuren. Maandag hebben de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU besloten gezamenlijk ongeveer 15.000 Oekraïense militairen te gaan trainen. Het hoofdkwartier daarvan komt in Duitsland.

EU hakt knoop door over Iraanse sancties

De Europese Unie straft een Iraanse dronefabrikant en drie generaals uit dat land omdat ze het Russische leger in Oekraïne van gevechtsdrones voorzien. Daarnaast heeft de EU nog eens vier Iraanse organisaties of bedrijven in het vizier die al eerder zijn bestraft, waarschuwt huidig EU-voorzitter Tsjechië.

De EU legt onder andere de chef-staf van het Iraanse leger strafmaatregelen op, omdat hij een sleutelrol speelt in de samenwerking met Rusland. Hij is bovendien eindverantwoordelijk voor het Iraanse droneprogramma. Een tweede generaal, die over het koopcontract gaat met Rusland, en een derde die de baas is van het Iraanse drone-commando worden ook gestraft.

De drie generaals mogen de Europese Unie niet langer in en kunnen niet meer bij eventueel in de unie gestald vermogen. Ook mogen Europeanen geen zaken met hen doen. Die laatste twee maatregelen gelden ook voor de fabrikant van de gewraakte onbemande vliegtuigjes, Shahed Aviation Industries.

De sancties kwamen er "in recordtijd", stelt Tsjechië tevreden. Maandag vroegen sommige EU-landen nog om meer bewijs dat Iran achter de leveringen zit van onder andere de Shahed-drones. Die zaaiden in Oekraïne dood en verderf. Dat vinden de landen inmiddels voldoende aangetoond.