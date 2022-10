Heel Oekraïne krijgt donderdag te maken met stroomonderbrekingen. De autoriteiten nemen deze maatregel voor het eerst sinds het begin van de oorlog. Dat is nodig omdat delen van het elektriciteitsnet zijn getroffen door Russische aanvallen. Het nationale energiebedrijf Ukrenergo heeft Oekraïners opgeroepen "alles op te laden" voordat de stroom om 7.00 uur uitvalt.

Volgens het energiebedrijf zijn verbruiksbeperkingen donderdag nodig om het systeem werkend te houden.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei eerder dat Rusland sinds 10 oktober zo'n 30 procent van de Oekraïense elektriciteitscentrales heeft verwoest. Woensdagavond zei hij in zijn videoboodschap dat aanvallen eerder op de dag nieuwe schade hebben aangericht. Nog eens drie elektriciteitscentrales zouden zijn verwoest.

Volgens Ukrenergo zijn de faciliteiten van het bedrijf in de afgelopen tien dagen vaker aangevallen dan in de hele eerdere periode sinds het begin van de Russische invasie. De burgemeester van de westelijke stad Lviv zei dat het "maanden kan duren" voordat het elektriciteitsnet is hersteld.

De stroomonderbrekingen vinden donderdag plaats tussen 7.00 en 22.00 uur en kunnen tot wel vier uur duren. De autoriteiten vragen inwoners telefoons, zaklampen en batterijen op te laden en te zorgen voor "warme sokken, dekens en knuffels voor familie en vrienden".

In delen van het belaagde land is al eerder opgeroepen om stroom te besparen om het net te ontlasten. Het is de eerste keer dat de maatregel in heel Oekraïne geldt.