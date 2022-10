Het Europees Parlement heeft de Sacharovprijs toegekend aan de bevolking van Oekraïne. De prijs is het hoogste eerbewijs dat de EU toekent aan personen die zich inzetten voor de mensenrechten.

"Deze prijs is voor de Oekraïners die op de grond vechten. Voor hen die moesten vluchten. Voor hen die familieleden en vrienden hebben verloren. Voor allen die opstaan en vechten voor waar zij in geloven. Ik weet dat het dappere volk van Oekraïne niet zal opgeven en wij ook niet", sprak parlementsvoorzitter Roberta Metsola bij de bekendmaking.

De andere genomineerden voor de prijs waren WikiLeaks-oprichter Julian Assange en de Colombiaanse Waarheidscommissie. De bijbehorende onderscheiding wordt op 14 december in Straatsburg uitgereikt.

Europarlementslid Thijs Reuten (PvdA) was een van de initiatiefnemers van de voordracht van de Oekraïense bevolking. "Velen zullen naamloos en onbekend blijven, maar ieder van hen levert een onmisbare bijdrage aan de verdediging van Oekraïne en de bescherming van vrede, democratie en mensenrechten op het Europese continent", zegt Reuten.

De winnaar van de prijs krijgt 50.000 euro. Dit geld wordt verdeeld onder vertegenwoordigers van de Oekraïense bevolking, schrijft persbureau Reuters. Het gaat bijvoorbeeld om hulporganisaties, een mensenrechtenadvocaat en de burgemeester van het door Rusland bezette Melitopol.

De Sacharovprijs wordt jaarlijks uitgereikt. De prijs is vernoemd naar Sovjetdissident en Nobelprijswinnaar Andrej Sacharov en wordt sinds 1988 toegekend. Vorig jaar ging de prijs naar de gedetineerde Russische oppositieleider Alexei Navalny. Zijn dochter kwam in zijn plaats de prijs in ontvangst nemen.