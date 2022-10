De Russische president Vladimir Poetin heeft de staat van beleg afgekondigd in de recent door Rusland geannexeerde regio's in Oekraïne. Daardoor vervalt een deel van de normale wetgeving en verliezen burgers hun rechten.

Tijdens een staat van beleg nemen militairen meestal het gezag over en krijgen burgers minder vrijheden. In de regio's Kherson, Donetsk, Luhansk en Zaporizhzhia wordt gevochten en was feitelijk al sprake van een staat van beleg.

De precieze inhoud van het oorlogsrecht dat in de vier regio's moet gaan gelden, is nog niet duidelijk. Een aantal Russische overheidsorganen moeten binnen drie dagen laten weten welke maatregelen ze ingevoerd willen zien.

Poetin maakte een reeks noodmaatregelen bekend tijdens een zitting van de Russische veiligheidsraad. Hij benadrukte daarbij dat de staat van beleg nu volgens Russisch recht is.

Tienduizenden mensen worden verplaatst uit regio Kherson

Rusland is ondertussen bezig met de verplaatsing van tienduizenden inwoners van de Zuid-Oekraïense regio Kherson. De Russische bezetter in die regio verwacht een Oekraïens offensief, meldt BBC News. Het gaat om 50.000 tot 60.000 inwoners van vier steden in de regio. Het is niet duidelijk of het gaat om vrijwillige of gedwongen verplaatsingen.

Volgens de bezetter zou Oekraïne van plan zijn een dam bij een nabijgelegen waterkrachtcentrale te beschadigen, waardoor overstromingen kunnen ontstaan. De door Rusland geïnstalleerde bestuurder in Kherson, Vladimir Saldo, presenteerde geen bewijzen voor die bewering.

Een van de adviseurs van president Volodymyr Zelensky noemde de verplaatsing van inwoners een propagandashow. Oekraïne zegt niet te schieten op Oekraïense steden.