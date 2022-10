Oorlogsverslaggever Hans Jaap Melissen vertelt voor NU.nl het verhaal van de mensen achter de oorlog in Oekraïne. Vandaag vanuit Zaporizhzhia, waar de zorgen om de beschietingen rond de grootste kerncentrale van Europa steeds groter worden.

"Ik was zo in shock dat ik niemand kon helpen", zegt Serafima Raikova over de dag dat het ondenkbare gebeurde. De 26-jarige reanimatiearts was namelijk zelf bijna slachtoffer van een raket, waarvan ze in haar ziekenhuis had gezien wat die met mensen kunnen doen. Sinds een aantal weken wordt Zaporizhzhia, de stad waar ze woont, vrijwel dagelijks door de Russen bestookt en zijn er tientallen doden en gewonden gevallen.

Serafima was die nacht thuis in haar appartement, toen er een knal klonk. Ze rende de gang op waarna een enorme explosie volgde. Alles schudde en een Russische raket liet een deel van haar buren in het flatgebouw in de diepte verdwijnen.

"Ik rende naar buiten, had geen verwondingen, maar was net zo in shock als iedereen. Ik zou als arts dan moeten handelen, maar ik zag alleen maar groene mensen." Ze doelt op de kleurcodes die gebruikt worden om te bepalen welke gewonde als eerste moet worden behandeld. "Groen betekent lichtgewond, zonder dat er aderen zijn opengescheurd, maar dat klopte natuurlijk niet. Gelukkig waren er snel ambulances die de zware gevallen er meteen tussenuit haalden."

In het centrum van Zaporizhzhia vallen doden en gewonden door raketaanvallen. In het centrum van Zaporizhzhia vallen doden en gewonden door raketaanvallen. Foto: Hans Jaap Melissen

Alleen maar civiele doelwitten

Nog steeds staat ze in shock te kijken op het gras onder haar beschadigde flat. "Ik moest de volgende dag gewoon aan het werk voor een dienst van twintig uur. Ik heb toen twee van mijn eigen buren behandeld. Van een 87-jarige buurvrouw was het hart gestopt, ik kreeg het weer aan de gang, maar daarna stopte het definitief."

Serafima zegt niets van de daden van de Russen te begrijpen. "Ze hebben hun verstand verloren en zijn geen mensen meer. Er zijn hier omheen alleen civiele doelwitten."

De beschietingen op de stad Zaporizhzhia zijn enorm toegenomen na de illegale Russische annexatie, eind september, van een deel van de gelijknamige provincie waarvan Zaporizhzhia de hoofdstad van is.

Bang voor groot ongeluk zoals in Tsjernobyl

Oleksandr Starukh is de gouverneur van deze provincie, waar ook de grootste kerncentrale van Europa staat, in het deel dat de Russen in handen hebben. "Overigens denken buitenlanders dat de hele provincie bezet is door de Russen, en dus komen zakenmensen hier soms in de problemen, omdat er sancties voor die bezette delen gelden", zegt de gouverneur.

Hij gaat gekleed in eenzelfde legergroene outfit als president Zelensky en ontvangt op een geheime locatie. Hij is bang voor een groot ongeluk, zoals in Tsjernobyl. Dit omdat de kerncentrale, zo'n 80 kilometer verderop, dan weer wel en dan weer niet aan het elektriciteitsnetwerk is gekoppeld en er bovendien vlakbij wordt gevochten.

"Er moet daar omheen een gedemilitariseerde zone komen, anders gaat het mis. In de kelder van de centrale zitten Russische militairen. We proberen contact te houden met het Oekraïense personeel, maar dat lukt vaak niet. Een speciale kabel die we daarvoor nodig hebben, is beschadigd en mobiele telefonie is er nauwelijks."

Hij zegt dat hij een evacuatieplan klaar heeft liggen voor het geval van een nucleaire ramp. "En we hebben twee keer meer jodium op voorraad dan nodig."

Inwoners van de stad vragen zich af of zo'n evacuatieplan wel kan werken. "Je krijgt de allergrootste verkeerschaos die je maar kan bedenken als het misgaat in de centrale", zegt inwoner Pavel Holikov. Hij is zelf in Zaporizhzhia achtergebleven, maar heeft zijn gezin naar het buitenland gestuurd.

'Ze willen paniek creëren'

Ook Serafima Raikova, de reanimatiearts, denkt de ziekenhuizen zo'n ramp niet aan zullen kunnen. Zeker niet haar ziekenhuis. "We waren ooit een COVID-19-hospitaal, dat lukte. Maar geen idee wat we moeten doen bij een nucleaire catastrofe."

Intussen leeft Zaporizhzhia verder met de constante dreiging van de 'gewone' raketten en kamikazedrones. De gouverneur denkt dat de Russen vooral uit frustratie schieten op de stad, omdat ze die niet in handen hebben weten te krijgen. "Vroeger schoten ze meer gericht op ons leger. Maar nu gaat het om burgerdoelen. Ze willen paniek creëren."

Serafima vertelt met een bedrukt gezicht dat ze vermoedt dat ze PTSS heeft. "Ik woon nu weer bij mijn ouders en ik heb al een hysterische aanval gehad, toen ik dacht dat daar ook een raket ging inslaan. We zijn hier gewoon nergens veilig. Ik ben heel boos, maar ik ben meer bang dan boos."