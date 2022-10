Tienduizenden inwoners van de Zuid-Oekraïense regio Kherson worden verplaatst naar een andere plek. De Russische bezetter in die regio verwacht een Oekraïens offensief, meldt BBC News. Het gaat om 50.000 tot 60.000 inwoners van vier steden in de regio. Het is niet duidelijk of het gaat om vrijwillige of gedwongen verplaatsingen.

Het gaat volgens de door Rusland geïnstalleerde bestuurder in Kherson, Vladimir Saldo, om een "georganiseerde verplaatsing" van enkele tienduizenden mensen. Naast burgers vertrekken ook Russische officieren uit de regio.

Tienduizenden inwoners aan de oostelijke zijde van de rivier Dnipro worden naar de westelijke oever of naar Rusland gebracht, meldt het Russische staatspersbureau TASS. Volgens de bezetter zou Oekraïne van plan zijn een dam bij een nabijgelegen waterkrachtcentrale te beschadigen, waardoor overstromingen kunnen ontstaan. Saldo presenteerde geen bewijzen voor die bewering.

Saldo zegt dat de operatie ongeveer zes dagen zal duren en dat die op vrijwillige basis is. Dat kan momenteel niet worden geverifieerd. Hij schat dat maandag en dinsdag al meer dan vijfduizend mensen zijn verplaatst. Daarnaast heeft de bezetter de inwoners van de stad Kherson opgeroepen om zo snel mogelijk uit de stad te vertrekken.

Mogelijk Oekraïens offensief in het zuiden

De Russen bereiden zich voor op een mogelijk Oekraïens offensief in het zuiden van het land. Russische officieren hebben in de afgelopen dagen gezegd dat ze in de nabije toekomst een aanval verwachten. Woensdag zei een adviseur van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky nog dat de "realiteit pijn kan doen", waarmee hij verwees naar een mogelijke aanval in het zuiden.

Kherson was de eerste grote stad die Rusland na de inval in Oekraïne wist te veroveren. Maar de laatste weken rukte het Oekraïense leger op in de richting van de stad. In de afgelopen weken werd het Russische leger er 20 tot 30 kilometer teruggedrongen.