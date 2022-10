Rusland beging oorlogsmisdaden met zijn recente bombardementen op Oekraïense steden. Dat heeft president van de Europese Commissie Ursula von der Leyen woensdag tegen het Europees Parlement gezegd.

In de afgelopen dagen heeft Rusland regelmatig steden in heel Oekraïne bestookt met raketten en kamikazedrones. Vooral hoofdstad Kyiv lag enkele malen zwaar onder vuur.

Oekraïne stelt dat Rusland burgers en belangrijke infrastructuur voor energie als doelwitten heeft gekozen. Volgens president Volodymyr Zelensky is in een week tijd een derde van de elektriciteitscentrales in Oekraïne vernietigd door Russische aanvallen.

Von der Leyen trekt dezelfde conclusie. "We zien gerichte aanvallen tegen burgers en infrastructuur. Dit is een nieuw dieptepunt in een al zeer wrede oorlog. Het internationale recht is hier duidelijk over: dit zijn oorlogsmisdaden", zegt ze op Twitter.

De president van de Europese Commissie omschrijft de aanvallen als "pure terreur" en roept de Europese Unie op die term ook te gebruiken. "Dit is bedoeld om mannen, vrouwen en kinderen af te snijden van water, elektriciteit en verwarming. Dat is onvergeeflijk met de winter in aantocht."

Autoriteiten spreken van een kritieke situatie in Oekraïne nu de winter nadert. De verwoestingen leiden tot omvangrijke stroomuitval overal in het land. Verschillende regio's zijn van elkaar afhankelijk bij de stroomvoorziening.