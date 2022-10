Het Russische leger heeft in de stad Izium regelmatig Oekraïners gemarteld. Dat meldt Human Rights Watch (HRW) in een woensdag verschenen rapport. Overlevenden hebben tegen de mensenrechtenorganisatie gezegd dat ze onder meer onder schot bedreigd en zwaar mishandeld zijn.

Het rapport maakt melding van martelpraktijken in de oostelijke stad Izium. Deze stad is zes maanden lang door Russen bezet. Begin september kwam er een einde aan de Russische bezetting.

De mensenrechtenorganisatie heeft sinds eind september meer dan honderd mensen in Izium gesproken. Bijna allemaal zeiden ze vrienden of familieleden te hebben die door Russen gemarteld zijn. Vijftien mensen, onder wie één vrouw, zeiden zelf gemarteld te zijn. Sommige gemartelde mannen zouden enkele dagen na hun vrijlating zelfmoord hebben gepleegd.

Overlevenden zeggen tegen HRW dat ze zwaar zijn mishandeld. Zij vertellen bijvoorbeeld dat ze elektrische schokken toegediend kregen en dat ze lange tijd in zogeheten stressposities moesten staan. In zo'n positie rust een groot deel van het lichaamsgewicht op slechts twee spieren. Ook maakten ze melding van waterboarding, een beruchte marteltechniek waarbij het slachtoffer het gevoel krijgt te verdrinken.

Arrestanten zijn veertien dagen vastgehouden op locaties die speciaal voor martelingen zijn bedoeld. In de stad zouden zeven dergelijke locaties zijn ingericht.

Militairen dreigden vrouw te verkrachten

De gemartelde vrouw zegt tegen HRW dat Russische militairen haar dreigden te verkrachten. The Washington Post schreef eerder deze maand over een andere vrouw die zegt dat ze door Russen is verkracht. Zij zou op een ander moment in dezelfde kamer zijn vastgehouden.

Volgens HRW gaat het niet om incidenten. "Het brute geweld en misbruik in Izium waren geen willekeurige incidenten", zegt crisisonderzoeker Belkis Willie. "Verschillende slachtoffers deelden geloofwaardige verklaringen over soortgelijke ervaringen met martelingen in faciliteiten in handen van Russische troepen. Dat maakt duidelijk dat deze behandeling deel uitmaakte van hun beleid en plan", zegt Willie.

HRW zegt dat internationale en nationale medische instellingen slachtoffers van martelingen dringend een plek moeten bieden.

Het is niet de eerste keer dat HRW melding maakt van martelpraktijken van het Russische leger. Eerder meldde de organisatie al dat Russen zich in Kyiv en Chernihiv schuldig hebben gemaakt aan martelingen en standrechtelijke executies.