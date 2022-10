Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Rusland valt Oekraïne aan, waarschijnlijk met Iraanse drones. Verder worden ruim honderd Oekraïense vrouwen vrijgelaten. Ondertussen treedt de Europese Unie nog niet echt gezamenlijk op in een reactie op de oorlog.

Zeker vier mensen zijn maandag overleden door de Russische aanvallen maandag op de Oekraïense hoofdstad Kyiv. Onder hen bevonden zich een zwangere vrouw en haar echtgenoot. Onder de gewonden zijn twee reddingswerkers. De slachtoffers vielen in een woongebouw dat door de Russen is geraakt.

Ook in andere delen van het land vielen slachtoffers door de Russische agressie. In de oostelijke regio Sumy werden minstens vier doden geteld. Door de aanvallen viel in een groot gebied de stroom uit.

President Volodymyr Zelensky verweet Rusland de burgerbevolking te terroriseren. "Met kamikazedrones en raketten wordt heel Oekraïne aangevallen. De vijand kan onze steden beschieten, maar daar gaan ze ons niet mee breken."

EU wil meer bewijs voor de Iraanse levering van de drones

Tijdens de luchtaanvallen op Oekraïne gebruikt Rusland waarschijnlijk kamikazidrones uit Iran. Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra zegt dat hij "grote zorgen" heeft over die drones. Volgens hem zorgen ze "voor de meest verschrikkelijke taferelen".

Nederland vindt daarom dat de Europese Unie Iran moet straffen. Maar volgens Hoekstra willen andere EU-landen eerst meer bewijs zien. Ze hebben daarom afgesproken dat ze "verder kijken" naar de bewijsvoering. Volgens de minister proberen ze daar werk van te maken.

Ook over de trainingsmissie van de Europese Unie voor Oekraïense militairen zijn niet alle 27 EU-landen het eens. Hongarije schaart zich er niet achter. Ondanks de oproep van Hoekstra en "vele" collega's om in oorlogstijd de eenheid te bewaren.

De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-landen stemden maandag in met het opleidingsprogramma voor ongeveer 15.000 Oekraïners. Dat moet bijvoorbeeld Oekraïense militairen leren omgaan met nieuwe westerse wapens en met nieuwe dreigingen. Ook zullen nieuwe, onervaren rekruten zich leren te redden.

Eerste uitruil met alleen maar vrouwelijke gevangenen

Oekraïne en Rusland hebben opnieuw krijgsgevangenen uitgewisseld. Beide landen hebben elk meer dan honderd militairen en burgers teruggekregen. Het gaat volgens Oekraïne om de eerste uitwisseling met uitsluitend vrouwelijke gevangenen.

Andri Jermak, de stafchef van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, maakte de ruil bekend via sociale media. Hij deelde ook beelden van de 108 vrouwen uit Oekraïne. Jermak omschreef de vrijlating van de "moeders en dochters" als "extreem emotioneel en zeer speciaal". Van de vrouwen hadden 37 zich overgegeven na een lange strijd bij de staalfabriek Azovstal in Mariupol.

Volgens het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken zitten er ook vrouwen tussen die al sinds 2019 gevangen waren. Zij waren opgepakt door Russische bezetters in oostelijke delen van Oekraïne.

Russische protesterende journalist is veilig in Europa

De Russische journalist Marina Ovsyannikova is Rusland ontvlucht, meldt haar advocaat maandag. Ze werd in maart wereldberoemd toen ze een nieuwsuitzending van de Russische staatstelevisie verstoorde met een protest tegen de oorlog in Oekraïne. Ze werkte toen voor de televisie.

De journalist is samen met haar dochter aangekomen in Europa. Volgens de advocaat gaat het goed met ze en doet Ovsyannikova nu vanwege haar veiligheid geen publieke uitspraken. Ze is volgens haar advocaat naar het buitenland vertrokken omdat ze op de lijst met gezochte personen was geplaatst.