Oorlogsverslaggever Hans Jaap Melissen vertelt voor NU.nl het verhaal van de mensen achter de oorlog in Oekraïne. Vandaag vanuit Kyiv, de Oekraïense hoofdstad die opnieuw het mikpunt is van Russische aanvallen.

Reizigers die net met de trein zijn gearriveerd in Kyiv kijken verbaasd naar de hel waar ze direct in terechtkomen. Dikke rook stijgt op vanaf een plek schuin tegenover het Centraal Station van Kyiv. Sirenes gillen door het centrum van de stad.

Een kamikazedrone heeft een pand met vier verdiepingen voor de helft verwoest. Een man met een geel hesje met daarop "expert" draagt het staartstuk weg voor onderzoek.

Tania komt net met een rolkoffer uit Spanje voor familiebezoek en blijft staan kijken naar de getroffen plek. "Het is gewoon in het centrum van Kyiv! En wat de Russen hiermee willen? Ze willen gewoon alle Oekraïners doden. Wees maar voorzichtig hier. We hadden wat maanden rust, maar dat is wel voorbij."

Een man draagt het vermeende staartstuk van de kamikazedrone, die Kyiv trof. Een man draagt het vermeende staartstuk van de kamikazedrone, die Kyiv trof. Foto: Hans Jaap Melissen

Niemand weet waarom dit pand is geraakt

Als de burgemeester van Kyiv ter plekke is gearriveerd, mag de pers naar het verwoeste pand toe. Een brandweerman draagt net een verdwaasd miauwende en kletsnatte kat uit het puin. Een andere hulpverlener zegt niet te weten of er nog iemand levend kan worden gevonden.

Er zijn al vijf ambulances met gewonden vertrokken. Niemand weet waarom nu net dit pand is geraakt of welk ander mogelijk gemist doelwit dichtbij ligt, anders dan het station met zijn elektriciteitsvoorzieningen en het kantoor van een energiemaatschappij.

Burgemeester Vitali Klitschko vertelt aan de pers dat hij denkt dat de Russen burgers willen doden, of op zijn minst hun geest willen breken. "Verder willen ze ook energievoorzieningen vernietigen." Hij wil vooral meer wapens voor luchtverdediging.

Op een vraag van NU.nl of hij ooit nog een weg voor onderhandelingen ziet, antwoordt hij: "De Russen zeiden: 'Laten we onderhandelen en een compromis vinden.' Maar welk compromis? Dat we een stuk van Oekraïne moeten opgeven? Nee, we zijn pas bereid met hen te praten als de laatste Russische soldaat ons grondgebied heeft verlaten."

Burgemeester Vitali Klitschko staat de pers te woord. Burgemeester Vitali Klitschko staat de pers te woord. Foto: Hans Jaap Melissen

'Ik laat me hier niet wegkrijgen'

De Nederlander Leo de Lange woont hier om de hoek. Zijn vriendin werd als eerste wakker door het luchtalarm, waarna er knallen volgden. Ze gingen de parkeerkelder van hun gebouw in, maar algauw besloot De Lange, dat hij naar de koffieshop wilde rijden die hij samen met zijn vriendin runt. "Maar de bewaker sprong voor mijn auto om mij tegen te houden. Meteen volgde toen een harde klap."

Enkele uren later zit De Lange op het terrasje van zijn koffieshop. Een klant schudt hem de hand en zegt: "Dat was een rumoerige ochtend, Leo." Toch oogt De Lange ondanks alles vrij relaxed. Hij noemt het zelf meer "opstandig". "Ik denk: ze willen dat je vlucht, maar ik heb eigenlijk besloten dat ik mij dan juist niet laat wegkrijgen."

Hij zegt wel verbaasd te zijn dat Rusland hier nog toe in staat is. "Maar geen Russische soldaat aan het front die hier iets aan heeft."

'We zijn klaar met bang zijn'

Antonina Kucherenko woont niet ver van het station en hoorde de drones als een soort vliegende brommers overkomen. Ze verstopte zich snel in de badkamer.

Toch wil ze ook na deze tweede "missile monday" niet weg uit Kyiv. "Sowieso nooit zonder mijn man, die net als andere mannen niet het land uit mag. Maar we zijn eigenlijk ook klaar met bang zijn. We hebben die eerste maand van de oorlog overleefd, net zoals de raketten van vorige week."

Vorige week maandag was ook haar 33e verjaardag. "Maar ik schuilde diep in onze parkeergarage buiten bereik van telefonie, dus alle verjaardagswensen kwamen niet binnen. En de bloemen werden de dag erna bezorgd."

'Ik schrik dat ik niet schrik'

Achter het afzetlint bij de rokende puinhoop staat de Belg Frank de Conynck. Hij is in het land om hulpgoederen af te leveren namens een organisatie in Gent. "Ik ben eigenlijk een beetje geschrokken dat ik helemaal niet schrik van de situatie hier. Maar ik was gisteren in Boetsja en heb daar de verwoesting gezien en heb met mensen gesproken over wat ze toen hebben meegemaakt."

En zo gaat het met veel mensen hier: de verwachtingen voor Kyiv zijn bijgesteld, na vorige week maandag. Niemand weet wat er nog meer gaat gebeuren. Maar iedereen houdt rekening met nog meer maandagen, of andere dagen van de week, waarop Kyiv weer zal worden bestookt.