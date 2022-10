In het centrum van Kyiv vonden maandagochtend meerdere explosies plaats. Volgens de Oekraïense autoriteiten heeft Rusland een aanval uitgevoerd met kamikazedrones. Dat zijn onbemande toestellen die maar één keer ingezet kunnen worden en vervolgens volledig verloren gaan.

Burgemeester Vitali Klitschko van de stad zegt dat woningen schade opliepen door de aanvallen. Ook zou brand zijn uitgebroken in een gebouw. Verslaggevers spraken aanvankelijk over twee ontploffingen. Later zijn meer explosies gemeld door getuigen.

Tot nu toe zijn er geen slachtoffers gemeld. Burgemeester Klitschko roept inwoners op dekking te zoeken in schuilkelders en daar voorlopig te blijven.

Het luchtalarm ging ook af in meerdere andere regio's van Oekraïne. Klitschko zegt op Telegram dat zeker één explosie plaatsvond in het hoofdstedelijke Shevchenko-district. Dat stadsdeel aan de noordwestkant van het centrum werd een week geleden ook al getroffen door Russische luchtaanvallen.

Andriy Yermak, de stafchef van president Volodymyr Zelensky, zegt dat Rusland denkt dat dergelijke aanvallen de Russische oorlogsinspanningen helpen. "Maar dit soort optredens zijn hun stuiptrekkingen", schrijft Yermak op Telegram.

De aanval werd uitgevoerd door een kamikazedrone, die enkele seconden eerder door Oekraïners op beeld werd vastgelegd. De aanval werd uitgevoerd door een kamikazedrone, die enkele seconden eerder door Oekraïners op beeld werd vastgelegd. Foto: AFP

Tweede aanval op Kyiv in week tijd

Rusland nam de Oekraïense hoofdstad op 10 oktober ook al onder vuur. Dat gebeurde tijdens de ochtendspits. De Russen bestookten toen ook andere steden.

Die grootschalige beschietingen worden gezien als vergelding voor een explosie op de brug die schiereiland de Krim verbindt met Rusland. De Russische president Vladimir Poetin heeft die ontploffing omschreven als een terroristische aanval.

De schade aan de Krimbrug leidt volgens de Oekraïners tot ernstige logistieke problemen bij de Russische strijdkrachten. Ongeveer 75 procent van de militaire voorraden van de Russische militairen in Zuid-Oekraïne werd aangevoerd via de brug, zei een Oekraïense legerwoordvoerder op tv.