Door de oorlog in Oekraïne zijn vier miljoen extra kinderen in Oost-Europa en Centraal-Azië in armoede beland. Dat maakte VN-organisatie UNICEF maandag bekend. Het gaat om een stijging in de regio van 19 procent sinds eind 2021.

"Kinderen worden het zwaarst getroffen door de economische crisis als gevolg van de oorlog in Oekraïne", stelt UNICEF. De organisatie baseert haar cijfers op gegevens uit 22 landen.

Vooral veel Russische kinderen zijn de dupe van de invasie van Oekraïne door hun land. Sinds 2021 leven 2,8 miljoen extra Russische kinderen onder de armoedegrens, bijna drie kwart van de totale toename. Westerse sancties zijn volgens UNICEF de belangrijkste oorzaak. Daardoor kreeg de Russische economie een flinke klap. Ook de relatief grote bevolkingsomvang van Rusland speelt mee.

In Oekraïne leven door de oorlog een half miljoen extra kinderen in armoede. In Roemenië gaat het om ruim 110.000 extra kinderen. Maar bij die drie landen blijft het niet. Volgens UNICEF worden kinderen in heel Oost-Europa en Centraal-Azië meegesleurd "in het verschrikkelijke kielzog van de oorlog".