Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: explosies in Belgorod, een Russische stad aan de grens met Oekraïne. Daarnaast heeft Belarus meer bekendgemaakt over de militaire samenwerking met Rusland.

In de Russische stad Belgorod zijn zondag opnieuw explosies geweest. De plaats ligt ongeveer 30 kilometer van de Oekraïense grens. De Russen zeggen dat er zestien explosies zijn geweest in de streek. Daarbij zouden twee gewonden zijn gevallen.

De stad lag zaterdag ook al onder vuur. Twee mannen schoten op een militaire basis zeker elf mensen dood. Nog eens vijftien personen zouden gewond zijn geraakt. De slachtoffers waren vrijwilligers die wilden vechten in Oekraïne. Over de daders is nog niet veel duidelijk.

Belarus zegt dat negenduizend Russen bij grensbewaking komen

Volgens Belarus doen ongeveer negenduizend Russische militairen mee met de nieuwe grensbewakingseenheid. Die heeft het land samen met Rusland opgezet. Het is niet duidelijk hoe groot de eenheid precies wordt.

De Belarussische president Alexander Lukashenko beschuldigt de NAVO ervan de spanningen aan de westelijke grens van het land te vergroten. Daarom heeft hij samen met de Russische president Vladimir Poetin de grensbewakingseenheid opgetuigd.

De Russische troepen hebben sinds de inval in Oekraïne gebruik kunnen maken van het grondgebied van Belarus. Het Belarussische leger zelf heeft zich van de Russische aanval afzijdig gehouden.

Rusland claimt aanvallen te hebben afgeslagen

In de zuidelijke Oekraïense regio's Kherson en Mykolaiv en in de oostelijke regio Donetsk wordt nog steeds gevochten. Rusland zegt nu aanvallen van Oekraïense troepen te hebben afgeslagen. Dat zou tot "aanzienlijke" verliezen bij Oekraïne hebben geleid, maar die uitspraak is lastig te bevestigen.

Dit weekend meldden Rusland en Oekraïne over en weer luchtaanvallen. Volgens Oekraïne heeft Rusland onder meer burgerdoelen beschoten in de zuidelijke havenstad Nikopol. Ook in de stad Bakhmut in het oosten zouden projectielen zijn ingeslagen.

Gazprom herhaalt dreigement Poetin over maximumprijs gas

Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom heeft zondag een dreigement van Poetin herhaald. Als Europa namelijk een maximumprijs verbindt aan Russisch gas, dan wil het bedrijf de gaskraan dichtdraaien.

"Zo'n eenzijdige beslissing is uiteraard in strijd met bestaande contracten en zou leiden tot beëindiging van de leveringen", meent Gazprom-topman Alexey Miller.

De VS pleit voor een maximale prijs voor Russische olie en heeft de G7-landen op dat vlak achter zich gekregen. De Europese Unie denkt aan een maximale prijs voor gas, al is nog onduidelijk wat voor vorm dat precies krijgt.