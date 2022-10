De Russische stad Belgorod, zo'n 30 kilometer van de Oekraïense grens, is zondag opnieuw bestookt. Lokale autoriteiten melden zestien explosies. Er zijn zeker twee mensen gewond geraakt.

Ook is er brand uitgebroken bij een olieopslagplaats in de buurt. Dat gebeurde volgens de regiogouverneur na bombardementen.

De gouverneurs van enkele Russische grensregio's beschuldigen Oekraïne ervan herhaaldelijk hun grondgebied onder vuur te nemen. Donderdag zou in delen van de regio Belgorod de stroom zijn uitgevallen nadat een verdeelstation werd geraakt. In juli vielen twee doden bij explosies in de stad.

Zaterdag openden twee mannen het vuur op een militaire basis in de buurt van Belgorod. Volgens het Russische persbureau RIA Novosti kwamen zeker elf oorlogsvrijwilligers om het leven en vielen er vijftien gewonden.

De aanslagplegers zijn door militairen doodgeschoten. RIA Novosti meldt op basis van het Russische ministerie van Defensie dat het gaat om twee mannen uit een voormalige Sovjetrepubliek. Het is niet duidelijk of daarmee Oekraïne wordt bedoeld.