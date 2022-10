Twee aanvallers hebben zaterdag het vuur geopend bij een trainingskamp van Russische militairen in de aan Oekraïne grenzende regio Belgorod. Daarbij zijn zeker elf doden en vijftien gewonden gevallen.

Het Russische ministerie van Defensie zegt tegen persbureau RIA Novosti dat de twee aanvallers zijn doodgeschoten. Het zou volgens het ministerie gaan om twee burgers van voormalige Sovjet-landen.

De aspirant-militairen op het trainingskamp waren vrijwilligers die namens Rusland wilden vechten in Oekraïne. "Tijdens een wapentraining openden de terroristen het vuur met kleine wapens op het personeel van het verblijf", aldus het Russische ministerie.

Waar de aanval precies plaatsvond is niet bekend. Autoriteiten in Belgorod hebben eerder al verschillende aanvallen gemeld in het gebied en beschuldigen Oekraïne ervan achter de in hun ogen geplande aanvallen te zitten.