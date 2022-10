Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: de Russische president Vladimir Poetin benadrukt een direct conflict met de NAVO te willen vermijden. Ondertussen zijn Russische troepen op weg naar Belarus. De twee landen zijn een militaire samenwerking aangegaan.

Een directe confrontatie tussen Rusland en de NAVO zou volgens Poetin leiden tot een "wereldwijde ramp". "Ik hoop dat iedereen slim genoeg is om die stap niet te nemen", zei hij vrijdag tegen journalisten in Kazachstan. Poetin neemt daar deel aan een regionale top.

Poetin zei ook dat het niet nodig is om nog langer grootschalige aanvallen uit te voeren op Oekraïne. Rusland voerde de bombardementen op zijn buurland op, nadat zaterdag de Krimbrug deels was ingestort door een explosie. De brug is de enige landverbinding tussen Rusland en het Oekraïense schiereiland, dat in 2014 door Rusland is geannexeerd. Volgens Poetin zijn alle doelen geraakt. "Het is niet onze bedoeling om Oekraïne te vernietigen", zei de Russische president.

Belarus: Russische troepen arriveren de komende dagen

Russische troepen zullen de komende dagen in Belarus arriveren in verband met de militaire samenwerking die de twee landen zijn aangegaan. Dat heeft het Belarussische ministerie van Defensie vrijdag bekendgemaakt.

President Alexander Lukashenko zei eerder met Russische hulp de militaire aanwezigheid aan de grens met Oekraïne te vergroten. Hij deelde geen informatie over de locaties waar de samenwerking met de Russen haar beslag krijgt. Er werd gevreesd dat Belarussische troepen zich in Oekraïne zouden voegen bij die van Rusland.

Oekraïne zegt 600 nederzettingen te hebben heroverd

Het Oekraïense leger heeft in de afgelopen maand zeshonderd nederzettingen heroverd op Rusland, waaronder 75 in de zuidelijke regio Kherson. Het zuiden van het land laat zich minder gemakkelijk terugwinnen door de Oekraïners.

In de noordoostelijke regio Kharkiv zijn 502 nederzettingen bevrijd, in Donetsk 43 en in Luhansk 7, claimt het Oekraïense ministerie voor de re-integratie van de tijdelijk bezette gebieden. De cijfers zijn niet bevestigd door het leger of president Volodymyr Zelensky.

Oekraïense vluchtelingen mogen tot maart 2024 blijven

Vluchtelingen uit Oekraïne hebben tot maart 2024 recht op opvang, medische hulp en onderwijs voor minderjarige kinderen in Nederland. Oekraïners mogen ook werken. Die afspraken golden aanvankelijk tot 4 maart 2023, maar zijn met een jaar verlengd, heeft staatssecretaris Eric van der Burg (Asielbeleid) bekendgemaakt.

De justitieministers van de Europese Unie hebben dat besluit genomen. Als een veilige terugkeer naar Oekraïne mogelijk is, kan de zogeheten richtlijn tijdelijke bescherming (RTB) eerder worden ingetrokken. Mocht de situatie in Oekraïne ongewijzigd blijven of verergeren, dan kan de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken de maatregel na maart 2024 verlengen.